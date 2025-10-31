Billie Eilish hat bereits zwei Oscars für ihre Musik gewonnen. Bild: keystone

Billie Eilish kritisiert Milliardäre – während Mark Zuckerberg im Publikum sitzt

Billie Eilish nahm am Mittwoch bei einer Preisverleihung in New York teil. In ihrer Dankesrede wandte sie sich an das prominente Publikum – und teilte gegen Milliardäre aus. Mit Mark Zuckerberg sass mindestens einer im Publikum.

Lukas Armbrust / watson.de

Für Billie Eilish läuft es wie am Schnürchen. Nachdem sie vergangenes Jahr mit «Hit Me Hard and Soft» ihr drittes Studioalbum veröffentlichte, erreichte sie in vielen Ländern die Spitze der Charts. Allein auf Spotify hat das Album mittlerweile über acht Milliarden Streams erreicht.

Im September 2024 startete die Sängerin dann die gleichnamige Tour und spielt seitdem eine ausverkaufte Show nach der anderen. Nach einer Reihe von Konzerten in Nordamerika, Europa und Asien ist sie nun wieder in ihrer Heimat, den USA, unterwegs.

Ihr letztes Album hat auf Spotify über 8 Milliarden Streams. Bild: Rob Grabowski/Invision/AP/Invision

Das nächste Konzert in New Orleans steht erst am 7. November an. Dementsprechend passte eine Preisverleihung des renommierten «Wall Street Journals» wohl recht gut in Eilish's Terminkalender. In New York bekam sie am Mittwoch den Music Innovator Award verliehen, den sie dankend annahm.

Billie Eilish appelliert an prominentes Publikum

In ihrer kurzen Rede schlug die 23-Jährige allerdings ziemlich ernste Töne an: «Wir leben in einer Zeit, in der die Welt wirklich sehr, sehr schlimm und düster ist und die Menschen mehr denn je Mitgefühl und Hilfe brauchen, besonders in unserem Land».

Die politische Lage in den USA ist aufgrund des autoritären Führungsstils Donald Trumps und der gesellschaftlichen Polarisierung äusserst angespannt. Gerade Menschen mit Migrationsbiografie oder solche, die anderen marginalisierten Gruppen angehören, erleben verstärkt Diskriminierung und Gewalt.

Zusätzlich haben aufgrund der angespannten Wirtschaftslage Millionen US-Amerikaner:innen finanzielle Probleme; ein signifikanter Teil kann sich Grundbedürfnisse wie ausreichend Lebensmittel, Miete oder medizinische Versorgung kaum leisten.

Vor diesem Hintergrund appellierte Billie Eilish im Rahmen der Preisverleihung an das prominente Publikum: «Ich würde sagen, wenn ihr Geld habt, wäre es toll, es für gute Zwecke einzusetzen, vielleicht an Menschen zu spenden, die es brauchen».

Vor Ort im New Yorker Museum of Modern Art waren dem «People»-Magazin zufolge Star-Regisseur George Lucas, Schauspieler Ben Stiller, Model Hailey Bieber sowie Facebook-Gründer und Meta-CEO Mark Zuckerberg.

Billie Eilish teilt in Dankesrede gegen Milliardäre aus

«Ich hab euch alle lieb, aber ein paar Leute hier haben deutlich mehr Geld als ich. Wenn ihr Milliardäre seid, warum seid ihr Milliardäre? Nichts gegen euch, aber ja, gebt euer Geld doch mal aus, ihr Kleinen», erklärte Eilish schliesslich in leicht ironischem Unterton. Die Worte darf man durchaus als Spitze an Zuckerberg verstehen.

Der zählt bekanntermassen zu den reichsten Menschen der Welt und verfügt angeblich über ein Nettovermögen von astronomischen 257 Milliarden Dollar.

Ganz erfreut scheint er über die Ansage von Billie Eilish nicht gewesen zu sein. «People» will über einen Augenzeugen erfahren haben, dass der Multimilliardär nach dem Appell der Sängerin nicht wie der Rest des Publikums klatschte.

Zuckerberg und seine Ehefrau Priscilla (l.). Bild: keystone

Zuckerberg war in Begleitung seiner Ehefrau Priscilla Chan erschienen, die mit dem Philanthropy in Science Innovator Award ausgezeichnet wurde. Mit der Chan-Zuckerberg-Initiative fördern die Kinderärztin und ihr Mann unter anderem innovative Projekte im medizinischen Bereich.

Billie Eilish beliess es jedenfalls nicht bei ihren Bemerkungen, sondern wollte offenbar mit gutem Beispiel vorangehen. Im Rahmen der Preisverleihung wurde nämlich verkündet, dass die 23-Jährige rund 11,5 Millionen Dollar an Organisationen und Projekte spendet, «die sich für Ernährungsgerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, die Reduzierung von CO₂-Emissionen und den Kampf gegen die Klimakrise einsetzen.»