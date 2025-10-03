bedeckt11°
Grosser Streik in Italien aus Solidarität für Gaza-Hilfsflotte

03.10.2025, 14:1403.10.2025, 14:14

Wegen eines grossen Streiks als Zeichen der Solidarität mit der von Israel gestoppten Gaza-Hilfsflotte ist es in Italien landesweit zu Behinderungen gekommen. Im Bahnverkehr gab es teils Ausfälle und Verspätungen der Züge. In Grossstädten wie Rom und Mailand funktionierte der öffentliche Nahverkehr nur eingeschränkt. In zahlreichen italienischen Städten waren für den Lauf des Tages auch grössere Demonstrationen und Protestaktionen geplant.

epa12427312 Pro-Palestine protesters block a road in front of the OGR event center ahead of the arrival of Jeff Bezos and Ursula von der Leyen for Italian Tech Weekin, in Turin, Italy, 03 October 2025 ...
Pro-palästinensische Proteste am Freitag in Turin.Bild: keystone

Der grösste Gewerkschaftsverband des Landes, CGIL, rief nach dem Stopp der Gaza-Flottille vor wenigen Tagen zu einem Generalstreik auf. Israel hatte einen Grossteil der Flotte aus privaten Booten vor dem Gazastreifen abgefangen. Mehr als 400 Besatzungsmitglieder der Global Sumud Flotilla aus Dutzenden Ländern wurden in Gewahrsam genommen. Nach Angaben des Aussenministeriums in Rom waren darunter 40 Italiener, vier von ihnen sind Parlamentarier.

Die Arbeitsniederlegung sei eine direkte Reaktion auf den Stopp der Flottille, teilte CGIL mit. Die Regierung lasse «italienische Arbeiter in offenen internationalen Gewässern im Stich», hiess es. (dab/sda/dpa)

