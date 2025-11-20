Menschen verkosten in Tokio in einem Thermalbad den neuen französischen Rotwein Beaujolais Nouveau 2025. Bild: keystone

Warum heute Menschen in Tokio in Rotwein baden

Mehr «International»

In Tokio baden Menschen in einem Thermalbad voller Rotwein und geniessen ihn gleichzeitig – anlässlich der offiziellen Veröffentlichung des Beaujolais Nouveau 2025, eines französischen Rotweins.



Menschen trinken Wein im Hakone Kowakien Yunessun Thermalresort westlich von Tokio. Bild: keystone

Der «Beaujolais-Tag» wird weltweit mit Werbeaktionen gefeiert. Er fällt jedes Jahr auf den vierten Donnerstag im November, genau eine Woche nach der Weinveröffentlichung. Für Kinder wird statt des spritzigen Rotweins Traubensaft serviert.

Am 20. November kommt der französische Beaujolais Nouveau weltweit auf den Markt. Bild: keystone

Dass ausgerechnet in Tokio Menschen im Wein baden, hängt damit zusammen, dass Japan ein wichtiger Markt für den Beaujolais Nouveau ist.

Japan ist ein wichtiger Markt für den Beaujolais Nouveau. Bild: keystone

Das japanische Interesse am «Beaujolais-Tag» entstand in den 1980er-Jahren, während eines wirtschaftlichen Booms im Land. Trotz verschiedener Herausforderungen im Laufe der Jahre – wie der Corona-Pandemie und steigenden Energie- und Transportkosten – blieb die Nachfrage nach dem Wein beständig.



Gute Laune im Wein-Bad. Bild: keystone

Beaujolais Nouveau gilt sowohl in Frankreich als auch international als leichter, gut trinkbarer Wein, der kurz nach der Ernte getrunken werden sollte. (fak)

