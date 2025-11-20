wechselnd bewölkt
Tokio: Warum Menschen in Japan in Rotwein baden

epaselect epa11732349 A sommelier pours 2024 Beaujolais Nouveau wine as people bathe in a red-colored hot water bath on the day of the Beaujolais Nouveau official release at Hakone Kowakien Yunessun h ...
Menschen verkosten in Tokio in einem Thermalbad den neuen französischen Rotwein Beaujolais Nouveau 2025. Bild: keystone

Warum heute Menschen in Tokio in Rotwein baden

20.11.2025, 13:3320.11.2025, 14:04

In Tokio baden Menschen in einem Thermalbad voller Rotwein und geniessen ihn gleichzeitig – anlässlich der offiziellen Veröffentlichung des Beaujolais Nouveau 2025, eines französischen Rotweins.

epa11732341 A sommelier pours 2024 Beaujolais Nouveau wine as people bathe in a red-colored hot water bath on the day of the Beaujolais Nouveau official release at Hakone Kowakien Yunessun hot spring ...
Menschen trinken Wein im Hakone Kowakien Yunessun Thermalresort westlich von Tokio. Bild: keystone

Der «Beaujolais-Tag» wird weltweit mit Werbeaktionen gefeiert. Er fällt jedes Jahr auf den vierten Donnerstag im November, genau eine Woche nach der Weinveröffentlichung. Für Kinder wird statt des spritzigen Rotweins Traubensaft serviert.

epa11732339 A sommelier pours 2024 Beaujolais Nouveau wine as people bathe in a red-colored hot water bath on the day of the Beaujolais Nouveau official release at Hakone Kowakien Yunessun hot spring ...
Am 20. November kommt der französische Beaujolais Nouveau weltweit auf den Markt.Bild: keystone

Dass ausgerechnet in Tokio Menschen im Wein baden, hängt damit zusammen, dass Japan ein wichtiger Markt für den Beaujolais Nouveau ist.

epa12537243 People bathe in a red-colored hot water bath holding glasses filled with 2025 Beaujolais Nouveau wine or grape juice on the day of the Beaujolais Nouveau official release at Hakone Kowakie ...
Japan ist ein wichtiger Markt für den Beaujolais Nouveau. Bild: keystone

Das japanische Interesse am «Beaujolais-Tag» entstand in den 1980er-Jahren, während eines wirtschaftlichen Booms im Land. Trotz verschiedener Herausforderungen im Laufe der Jahre – wie der Corona-Pandemie und steigenden Energie- und Transportkosten – blieb die Nachfrage nach dem Wein beständig.

epa11732352 People hold glasses filled with 2024 Beaujolais Nouveau wine, or grape juice for children, as they bathe in a red-colored hot water bath on the day of the Beaujolais Nouveau official relea ...
Gute Laune im Wein-Bad.Bild: keystone

Beaujolais Nouveau gilt sowohl in Frankreich als auch international als leichter, gut trinkbarer Wein, der kurz nach der Ernte getrunken werden sollte. (fak)

