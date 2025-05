Deutschland rüstet auf – Wadephul will Trumps 5-Prozent-Forderung erfüllen

Man folge Trumps Einschätzung, dass dies notwendig sei , sagte der CDU-Politiker bei einem NATO-Aussenministertreffen in der Türkei nach einem Gespräch mit US-Aussenminister Marco Rubio. (sda/dpa)

Schluss mit Schweigen – so teilte De Niro in Cannes gegen Trump aus

Robert De Niro hat die Filmfestspiele in Cannes mit deutlicher Kritik an Donald Trump eingeläutet. Der 81-Jährige sendet damit ein Signal an Hollywood, das sich zuletzt mit politischen Statements auffallend zurückhielt. Auf der Bühne des Festivalpalastes kritisierte er die Ankündigung des US-Präsidenten, Zölle auf im Ausland produzierte Filme erheben zu wollen.