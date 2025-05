Deutscher General verliert Nato-Posten – wegen dieser sexistischen Aussage

Aufgrund der Aussage soll der Nato-General jetzt abberufen werden. Ein Disziplinarverfahren wurde inzwischen eingeleitet, was weitreichende Folgen für den General hat. Renk war vorgesehen für einen neuen Nato-Posten, als Stabschef für das Transformationskommando in den USA . Mit der aktuellen Entwicklung ist seine Beförderung abgesagt.

Der deutsche Nato-General Hartmut Renk verliert seinen Posten. Bild: U.S. Army Europe and Africa Public Affairs Office

«If rape is inevitable, relax and enjoy», zu deutsch: «Wenn eine Vergewaltigung unvermeidlich ist, entspannen Sie sich und geniessen Sie». Das soll der mit zwei Sternen ausgezeichnete deutsche Bundeswehrgeneral Hartmut Renk zu seinen Kameraden und Kameradinnen gesagt haben. Eine anwesende Offizierin aus Grossbritannien meldete den General daraufhin.

20 Tage früher als 2024: Heute ist Swiss Overshoot Day

Würde die Welt so leben wie wir in der Schweiz, wären heute alle wiederherstellbaren Ressourcen verbraucht.

Am Mittwoch, 7. Mai 2025, ist der diesjährige Swiss Overshoot Day. Das bedeutet: Wenn alle Menschen weltweit so leben und konsumieren würden wie wir in der Schweiz, wären alle Ressourcen, die die Erde in einem Jahr erneuern kann, bereits verbraucht. Laut der offiziellen Webseite vom Earth Overshoot Day bräuchte die Menschheit dann 2,87 Erden.