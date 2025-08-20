wechselnd bewölkt20°
Nato-Militärchefs beraten am Mittwoch zur Ukraine

NATO Secretary General Mark Rutte prepares for an interview with Fox News at the White House, Monday, Aug. 18, 2025, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Trump Russia Ukraine War
Nato-Generalsekretär Mark Rutte.Bild: keystone

Nato-Militärchefs beraten zur Ukraine

20.08.2025, 12:5320.08.2025, 12:53
Die Militärchefs der Nato-Staaten beraten noch am Mittwoch über die laufenden Friedensbemühungen für die Ukraine. Erwartet wird, dass es dabei auch um Wege zu militärischen Sicherheitsgarantien als Teil einer Friedenslösung geht.

Ein Sprecher des deutschen Verteidigungsministeriums sagte in Berlin, dass der Generalinspekteur der Bundeswehr oder seine Vertreterin daran teilnehmen würden. Er nannte aber keine weiteren Details.

Zur Frage, ob die Bundeswehr fähig sei, einen militärischen Beitrag zu Sicherheitsgarantien zu leisten, verwies er auf politische Gespräche und Abstimmungen. «Und wenn dann in diesem laufenden Prozess die Bundeswehr einen Auftrag erhält, zur Absicherung in welcher Form auch immer beizutragen, dann wird sie auch sehr schnell in der Lage sein, der Politik Handlungsoptionen anzubieten», sagte der Sprecher weiter. (sda/dpa)

Der Tech-Gigant Elon Musk soll am 19. August sein Projekt der Partei «America Party» auf Eis gelegt haben. Dies berichtete das Wall Street Journal.
Zur Story