Lettland erhöht Verteidigungsausgaben 2025 auf 3,45 Prozent

Polnische Soldaten an einer NATO-Übung in Lettland, 2016. Bild: EPA/EPA

Das EU- und Nato-Mitgliedsland Lettland hat für 2025 einen Staatshaushalt mit Verteidigungsausgaben in Höhe von 3,45 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) verabschiedet. In absoluten Zahlen wird der an Russland und dessen engen Verbündeten Belarus grenzende Ostseestaat im kommenden Jahr 1,56 Milliarden Euro für die Verteidigung ausgeben. Dies teilte das Verteidigungsministerium nach der Billigung des Budgets durch das Parlament in Riga mit.

Der Grossteil des lettischen Verteidigungsetats soll demnach für die Entwicklung militärischer Fähigkeiten eingesetzt werden. «Die Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten durch den Kauf neuer Waffen und die Aufstockung der Bestände ist die einzige Möglichkeit, Russland langfristig von einer Aggression gegen Lettland abzuschrecken», sagte Verteidigungsminister Andris Spruds.

Der Krieg in der Ukraine wird in Lettland als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen. Der Baltenstaat rüstet daher seine Armee massiv auf. (sda/dpa)