Türkei: Erdbeben der Stärke 5 in Istanbul

Erdbeben schreckt Menschen in Istanbul auf

02.10.2025, 14:5002.10.2025, 14:50

Ein Erdbeben der Stärke 5,0 hat die türkische Millionenmetropole Istanbul erschüttert.

KEYPIX - People gather outdoors following an earthquake shock with a preliminary magnitude of 6.2, in Istanbul, Turkey, Wednesday, April 23, 2025. (AP Photo/Khalil Hamra)
Das letzte Erdbeben in Istanbul ereignet sich im April 2025. (Archivbild) Bild: keystone

Das Beben hatte seinen Ursprung in dem vor der Stadt gelegenen Marmarameer in einer Tiefe von 6,7 Kilometern, teilte die Katastrophenbehörde Afad auf der Plattform X mit. Die Erdbebenwarte Kandilli gab die Stärke mit 5,3 an.

Das Beben war sowohl im europäischen als auch im asiatischen Teil der Stadt deutlich zu spüren. Vielerorts verliessen Menschen Gebäude und versammelten sich auf den Strassen. Über Schäden oder Verletzte war zunächst nichts bekannt.

Experten warnen regelmässig

Die Türkei liegt in einer seismisch aktiven Zone und wird immer wieder von teils schweren Erdbeben erschüttert. Experten warnen regelmässig vor der hohen Wahrscheinlichkeit schwerer Beben, insbesondere in der stark besiedelten Marmara-Region rund um Istanbul.

Eine direkt vor der Küste Istanbuls verlaufende Verwerfungslinie gilt unter Experten als möglicher Ausgangspunkt für ein zukünftiges und überfälliges Beben mit einer Stärke von etwa 7. Erst im April hatte ein Erdbeben der Stärke 6,2 die Stadt erschüttert. (sda/dpa)

