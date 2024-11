Niederländische Staatssekretärin wegen Rassismus zurückgetreten

Wieder Ausschreitungen in Amsterdam – vermutlich antisemitisch motiviert

Die rechten Regierungsparteien hatten nach den gezielten Attacken auf israelische Fussballfans in Amsterdam in der vergangenen Woche scharfe Massnahmen gegen Antisemitismus angekündigt. Wilders hatte die Ausbürgerung der Schuldigen gefordert. Auch Ministerpräsident Dick Schoof hatte erklärt, dass die Integration der marokkanischen Niederländer gescheitert sei. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen aber noch. Bisher ist nicht bekannt, wer für die Angriffe verantwortlich ist. Auch israelische Fans hatten nach Angaben der Polizei Gewalttaten verübt und mit rassistischen Parolen Palästinenser beleidigt. (sda/dpa)

Der Rücktritt setzt die instabile Koalition in Den Haag unter Druck. Unklar ist, wie sich die NSC-Minister verhalten. Sollten sie die Koalition verlassen, hat diese keine Mehrheit mehr im Parlament. An der rechten Regierung ist erstmals auch die radikal-rechte Partei des Populisten Geert Wilders als stärkste Kraft beteiligt.

Aus Protest gegen mutmassliche rassistische Äusserungen in der Regierung ist die niederländische Staatssekretärin im Finanzministerium nach Medienberichten zurückgetreten.

