Die Polizei war am Montagabend in Amsterdam präsent. Bild: keystone

Wieder Ausschreitungen in Amsterdam – vermutlich antisemitisch motiviert

Am Montagabend kam es in Amsterdam zu gewalttätigen Ausschreitungen junger Männer. Im westlichen Vorort Slotermeer setzten Personen ein Tram in Brand.

Mehr «International»

In den sozialen Medien veröffentlichte Videos sollen den Vorfall zeigen. Dabei sollen die Täter «Kanker Joden» gerufen haben, was auf Niederländisch so viel wie «Juden-Geschwür» heisst, wie die deutsche «Welt» berichtet. Die Passagiere seien zuvor schon ausgestiegen.

Laut der niederländischen Boulevardzeitung «Telegraaf» haben junge Männer aktiv den Konflikt mit der Polizei gesucht. Sie hätten Parolen wie «Free Palestine» gerufen. Ein Velofahrer sei vom Velo gestossen und geschlagen worden.

Die Polizei war präsent

Die Polizei sagte auf der Plattform X:

«Seit 19.15 Uhr ist es sehr unruhig auf dem Platz 40-45. Eine grosse Gruppe Menschen sorgt für Belästigung und greift andere mit Feuerwerk an. Dadurch ist ein Tram in Brand geraten. Die Bereitschaftspolizei ist am Platz, um für Ruhe zu sorgen.»

Eine unbekannte Zahl an Personen wurde festgenommen. Laut dem Amsterdamer Fernsehsender AT5 hatten mehrere hundert Randalierer Barrikaden errichtet. Gegen 23 Uhr war es laut Polizei wieder ruhig, sie blieb jedoch vor Ort präsent.

Der Hintergrund

Erst letzte Woche war es in Amsterdam nach einem Fussballspiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv zu gezielten Angriffen auf Israelis gekommen. Israelische und niederländische Politiker zeigten sich in der Folge entsetzt und sprachen von einem antisemitischen «Pogrom». Israel organisierte am Tag danach Extraflüge nach Tel Aviv.

(rbu)