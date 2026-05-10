15-Jährige stirbt bei Halbmarathon in den Niederlanden

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Die Einsatzkräfte konnten das Mädchen trotz raschem Eingreifen nicht mehr retten. Bild: screenshot radio west

Beim Marathon-Lauf im niederländischen Leiden ist eine 15-Jährige gestorben. Das Mädchen, das den Halbmarathon lief, sei unterwegs zusammengebrochen und noch vor Ort medizinisch versorgt worden, teilten die Organisatoren mit. Es habe aber nicht mehr gerettet werden können. Weshalb das Mädchen zusammenbrach, war zunächst nicht bekannt. «Das sind schreckliche Nachrichten, vor allem für die Familie, zu der dieses Mädchen gehörte», sagte Tjeerd Scheffer vom Organisationsteam.

Auch Leidens Bürgermeister Peter Heijkoop zeigte sich erschüttert: «Das ist eine unglaublich traurige Nachricht, die Bestürzung darüber ist gross. Als Vater, als Liebhaber des Laufsports und auch als Bürgermeister fühle ich enorm mit. Und mein Herz ist bei der Familie, die davon betroffen ist.»

Die Altersgrenze zur Teilnahme am Halbmarathon lag bei 16 Jahren. «Unser System geht von dem Alter aus, das die Teilnehmer selbst angeben», sagte Scheffer der Nachrichtenagentur ANP. Das Mädchen sei rund vier Kilometer vor dem Ziel zusammengebrochen. Das Wetter sei mild und nicht zu warm gewesen. Medizinische Hilfe sei sehr schnell vor Ort gewesen, die Helfer hätten das Mädchen aber nicht retten können. (sda/dpa)