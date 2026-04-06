Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un observiert am 20. März 2026 eine Militärübung. An seiner Seite: Tochter Kim Ju Ae, die dereinst seine Nachfolgerin werden könnte. Bild: www.imago-images.de

Südkoreas Geheimdienst sagt: Tochter von Kim Jong Un wird seine Nachfolgerin

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Der südkoreanische Geheimdienst NIS hält die Tochter von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un für dessen politische Nachfolgerin. «Dies ist kein Urteil, das auf einfachen Indizien beruht, sondern auf Geheimdienstinformationen», sagte NIS-Direktor Lee Jong Seok, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Lee machte die Bemerkungen demnach während eines parlamentarischen Briefings.

Zuletzt trat die Tochter Kim Jong Uns gehäuft bei Besuchen der Armee auf. Mitte März veröffentlichte Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA Fotos, auf denen das junge Mädchen an der Seite ihres Vaters augenscheinlich einen Panzer auf einem militärischen Ausbildungsstützpunkt fährt. Dies soll laut Einschätzung der Geheimdienstbehörde NIS Zweifel an einer weiblichen Führungsfigur zerstreuen. Bislang wurde das patriarchal geprägte Nordkorea ausschliesslich von Männern regiert – von Staatsgründer Kim Il Sung, seinem Sohn Kim Jong Il sowie Enkel Kim Jong Un.

In Nordkorea schiessen auch Minderjährige: Kim Ju Ae unterzieht bei einem Besuch in einer Munitionsfabrik eine Pistole einem Funktionstest. Bild: www.imago-images.de

Kim Jong Uns Tochter war erstmals im Jahr 2022 auf Fotos der Staatsmedien zu sehen. Seither hat sie ihren Vater mehrfach bei offiziellen Anlässen begleitet, darunter bei mehreren Raketentests sowie einem Staatsbesuch in China. Offiziell ist bislang jedoch nur wenig über sie bekannt. Weder ihr Alter noch ihr Name wurden offiziell von den nordkoreanischen Staatsmedien bestätigt. Laut Ex-Basketballprofi Dennis Rodman, der Kim 2013 in Nordkorea persönlich getroffen hat, soll die Tochter mit Vornamen «Ju Ae» heissen. Ihr Alter wird auf ungefähr 13 oder 14 geschätzt.

Die Einschätzung über die politische Nachfolge Kims ist jedoch umstritten. Einige Experten gehen davon aus, dass Kim Jong Un neben seiner Tochter möglicherweise noch weitere Kinder hat; darunter auch einen Sohn, der zu einem späteren Zeitpunkt der Öffentlichkeit präsentiert werden könnte. (sda/dpa)