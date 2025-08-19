freundlich15°
Nordkorea

Kim Jong Un verkündet Ausweitung von Atomwaffenprogramm

epa12301411 A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows North Korean leader Kim Jong Un delivering his speech during an event to celebrate the 80th anniversary of Ko ...
Jüngste gemeinsame Militärübungen der US-Streitkräfte mit der südkoreanischen Armee zwängen Nordkorea zu einer «schnellen Erweiterung der atomaren Aufrüstung», so Kim Jong Un.Bild: keystone

Kim Jong Un verkündet Ausweitung von Atomwaffenprogramm

19.08.2025, 09:0919.08.2025, 09:09
Mehr «International»

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat die Ausweitung des Atomwaffenprogramms Pjöngjangs verkündet. Jüngste gemeinsame Militärübungen der US-Streitkräfte mit der südkoreanischen Armee zwängen Nordkorea zu einer «schnellen Erweiterung der atomaren Aufrüstung», sagte Kim nach Angaben der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA vom Dienstag. Das Verhalten der USA und Südkoreas seien «die offensichtlichste Kundgabe ihrer Absicht, einen Krieg zu entfachen.»

Kims Aussagen erfolgten während der Besichtigung eines Zerstörers der nordkoreanischen Marine am Montag. Der nordkoreanische Machthaber lobte dabei auch den Fortschritt bei der Aufrüstung der Seestreitkräfte Pjöngjangs mit Atomwaffen.

Am Montag hatten die südkoreanische und die US-Armee jährliche Militärübungen zur Vorbereitung auf mögliche Bedrohungen durch Nordkorea begonnen. Nach Angaben der US-Armee handelt es sich um «eine an der Verteidigung orientierte Übung».

Am Freitag hatte Südkoreas Präsident Lee Jae Myung verkündet, Nordkoreas politisches System zu respektieren und ein «militärisches Vertrauen» mit Pjöngjang aufbauen zu wollen. Einen Tag zuvor hatte Kims Schwester Kim Yo Jong verkündet, Nordkorea habe «keine Absicht, die Beziehungen zu verbessern.» (sda/afp)

Mehr News aus Nordkorea:
Themen
Nordkorea lässt U-Boot für Angriff mit Atomwaffen zu Wasser
1 / 11
Nordkorea lässt U-Boot für Angriff mit Atomwaffen zu Wasser
Die selbst ernannte Atommacht Nordkorea hat eigenen Angaben zufolge ein neuartiges U-Boot für den Angriff mit taktischen Nuklearwaffen vom Stapel gelassen.
quelle: keystone / kcna
So sieht das neue Ferienresort von Nordkorea aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
