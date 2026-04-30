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Preis für Brent-Öl steigt auf höchsten Stand seit Anfang 2022

Preis für Brent-Öl steigt auf höchsten Stand seit Anfang 2022

30.04.2026, 08:2130.04.2026, 08:21

Der Preis für Öl der Nordseesorte Brent ist wegen der andauernden Blockade der Strasse von Hormus auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren gestiegen. Ein Fass (159 Liter) mit Lieferung zum Juni kostete 126.41 US-Dollar.

Das sind sieben Prozent mehr als am Vortag. So teuer war Brent zuletzt Anfang 2022.

Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat sich Öl der weltweiten Referenzsorte Brent um etwas mehr als 70 Prozent verteuert. Auch andere Ölpreise, wie derjenige für die US-Sorte WTI, legten in einem ähnlichen Ausmass zu.

Händler führten den kräftigen Anstieg in der Nacht auf die nach wie vor stockenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA zurück. Laut einem Bericht des US-Portals «Axios» soll US-Präsident Donald Trump über neue militärische Optionen gegen den Iran informiert werden. Die für den weltweiten Gas- und Ölhandel wichtige Strasse von Hormus bleibt weiter blockiert, und es gibt derzeit keine Aussicht auf eine Öffnung. (dab/sda/awp/dpa)

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