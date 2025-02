Österreich: Kickl glaubt an neue Kanzler-Chance

Die kommenden Wochen mit den erneuten Gesprächen der Parteien über eine etwaige Zusammenarbeit sehe er mit grösster Skepsis. Eine «neue Dynamik», wie sie das Land eigentlich brauche, würde so nicht entfaltet. Österreich befindet sich derzeit in einer tiefen Wirtschaftskrise. Der Staat muss nicht zuletzt unter dem Druck der EU sparen.

FPÖ-Chef Herbert Kickl glaubt nach dem Scheitern der Koalitionsgespräche mit der konservativen ÖVP an einen nur verschobenen Einzug ins Kanzleramt. Im Fall von Neuwahlen setze er darauf, dass die Bürger Österreichs dann endlich für klare Verhältnisse sorgen würden. «Später, aber doch», sagte Kickl und ergänzte: «Heute ist nicht aller Tage, ich komm' wieder, keine Frage.»

Trump, der Diktator: Selbst die Justiz kann ihn nicht stoppen

Donald Trump zertrümmert die amerikanische Demokratie. Seine Gegner hoffen, die Gerichte werden ihn aufhalten. Doch am Ende könnten sie sich als machtlos erweisen.

Seltsame Dinge ereignen sich auf der Welt. In Deutschland gingen an den beiden letzten Wochenenden Hunderttausende auf die Strasse. Sie protestierten gegen den CDU-Chef Friedrich Merz, der im Bundestag in Kauf genommen hatte, dass seine Forderungen für eine Verschärfung der Asylpolitik von der rechten AfD unterstützt wurden.