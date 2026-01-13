Flughafen Wien wegen eisiger Pisten vorerst geschlossen

Mehr «International»

Auf dem Flughafen Wien-Schwechat ist der Betrieb am Dienstag witterungsbedingt vorläufig eingestellt worden. «Wir gehen davon aus, dass die Situation jedenfalls noch bis etwa 11 Uhr so anhalten wird», teilte am Morgen ein Sprecher der österreichischen Nachrichtenagentur APA mit.

Es werde intensiv daran gearbeitet, den Flugbetrieb so rasch wie möglich wieder zu ermöglichen. Bild: AP dapd

Ankommende Flüge wurden zu anderen Airports – etwa München, Frankfurt, Köln, Venedig – umgeleitet. Abflüge waren verzögert.

Auf dem gesamten Vorfeld, den Rollwegen und den Pisten habe sich «eine dicke Eisschicht gebildet, die unmittelbar nach der Enteisung sofort neu gefriert», erläuterte der Sprecher. Der Winterdienst auf dem Airport sei «seit den Nachtstunden voll im Einsatz».

Es werde intensiv daran gearbeitet, den Flugbetrieb so rasch wie möglich wieder zu ermöglichen. An Reisende erging der Rat, sich bei ihren Airlines «über den Status gebuchter Flüge zu informieren. Sind Flüge abgesagt, ersuchen wir Passagiere nicht zum Airport zu kommen».

Der gefrierende Regen sorgte im Osten des Landes für Glatteis und damit Beeinträchtigungen im Verkehr. Auch im öffentlichen Verkehr, konkret der Bahn, kam es zu Änderungen. Laut Verkehrsservice fielen auch alle Fernverbindungen der Bahn zum Flughafen Wien aus.

Nicht betroffen davon seien aber die S-Bahn und der City Airport Train (CAT). Züge auf der Südstrecke zwischen Wien und Graz enden und starten demnach nicht am Wiener Hauptbahnhof, sondern in Wien-Meidling. (sda/apa)