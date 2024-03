ORF-Fail: Geschützter Fisch landet bei Kochsendung in der Pfanne

Mehr «International»

Auf den ersten Blick sieht alles ganz harmlos aus: Am 27. Februar wird beim österreichischen Sender ORF in einer Kochshow ein Rezept für ein Fischgericht gezeigt. «Faschierte (Fisch-) Labern für die Fastenzeit», heisst das Gericht – dieses wird auf einer schwarzen Platte mit einem Glas Weisswein präsentiert.

Darf nicht gefischt werden, liegt aber auf dem Teller: eine Portion Frauennerfling. Bild: orf

Am Dienstag dieser Woche wird die Show erneut Thema im TV. Moderatorin Claudia Schubert entschuldigt sich vor der Kamera für das gezeigte Gericht – denn beim gebrutzelten Fisch handelt es sich um einen sogenannten Frauennerfling. Dieser steht in Österreich auf der Roten Liste. Heisst: Er darf nicht gefischt werden – und folglich natürlich auch nicht verspeist. Wie die Panne passieren konnte, war am Mittwoch weiter unklar.

So sieht der Frauennerfling (ungekocht) aus. Bild: IMAGO / blickwinkel

Der Frauennerfling ist ein europäischer Karpfenfisch. Zahlreiche Zuschauer hatten ihn in der Pfanne des ORF erkannt und sich beschwert. So sah sich der Sender zu einer Entschuldigung gezwungen. Moderatorin Schubert räumte ein, dass der Fisch in Österreich ganzjährig unter Schutz steht.

«Wir hatten diesbezüglich eine andere Information», sagte sie am Dienstagabend. Die Sendung «Niederösterreich Heute» präsentiert jeweils am Dienstag ein Rezept zum Nachkochen. (dab/sda/dpa)