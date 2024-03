Britische Regierung will De-facto-Verbot von Affen als Haustieren

Die Wildtiere hätten etwa komplexe Bedürfnisse bei Fürsorge und Sozialleben und könnten nach Meinung der meisten Experten in diesen Umgebungen nicht entsprechend gehalten werden, hiess es in der Mitteilung. «Diese neuen Massnahmen werden das Wohlergehen von möglicherweise Tausenden dieser intelligenten Tiere verbessern.»

Die britische Regierung verschärft die Vorschriften für die Haltung von Affen als Haustiere. Private Halter brauchen ab April 2026 eine Genehmigung, um Primaten halten zu dürfen, wie das Umweltministerium am Dienstag mitteilte. In England müsse die Haltung der Tiere dann dem Niveau von Zoos entsprechen. Schätzungsweise bis zu 5000 Primaten leben derzeit als Haustiere im Vereinigten Königreich.

Vorbild für die Welt? Frankreich verankert Recht auf Abtreibung in Verfassung

Frankreich schreibt das Recht auf Abtreibung in die Verfassung – und will ein Vorbild weltweit sein. Nur 72 Abgeordnete stimmten am Montag dagegen, bei 780 Ja-Stimmen. Anschliessend applaudierten die Anwesenden im Stehen. Beide Kammern hatten dem Vorhaben einzeln bereits zuvor grünes Licht gegeben.