freundlich
DE | FR
burger
International
Österreich

ORF-Chef Roland Weissmann tritt mit sofortiger Wirkung zurück

Nach Vorwürfen: ORF-Chef Weissmann tritt mit sofortiger Wirkung zurück

Der Intendant des Österreichischen Rundfunks (ORF), Roland Weissmann, tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Damit reagiere er auf einen Vorwurf sexueller Belästigung, teilte der ORF mit.
09.03.2026, 09:3109.03.2026, 10:08

Der 57-Jährige weise den Vorwurf zurück, so der Sender weiter. Der Stiftungsrat des ORF sei von einer Mitarbeiterin über unangemessenes Verhalten Weissmanns zu Beginn seiner Amtszeit als Intendant informiert worden, teilte Weissmanns Anwalt mit. Das Gremium habe seinem Mandanten daraufhin eine Frist von wenigen Tagen zum Rücktritt eingeräumt, «obwohl mein Mandant die Vorwürfe bestritten hat und eine inhaltliche Überprüfung der Vorwürfe nicht erfolgte», kritisierte der Anwalt.

20251216 Eurovision Song Contest 2026 - ORF-Medienupdate WIEN, OESTERREICH - 16. DEZEMBER: ORF-Generaldirektor Roland Weissmann waehrend des Mediengespraechs anlaesslich eines ORF Updates zum 70. ESC ...
Roland Weissmann bestreitet die Vorwürfe der sexuellen Belästigung.Bild: www.imago-images.de

Schaden abwenden

Um Schaden vom Unternehmen abzuwenden, sei Weissmann mit sofortiger Wirkung zurückgetreten, hiess es von seinem Anwalt. Der Stiftungsrat dankte dem 57-Jährigen nach Angaben des Senders daraufhin für seine Verdienste und die 30-jährige Tätigkeit für den ORF.

Der Schritt trifft in den ORF in einer Phase besonderer Anspannung: Der Sender ist im Mai Gastgeber für den Eurovision Song Contest (ESC). Das grösste Musikevent der Welt ist regelmässig auch eine Bühne für den gastgebenden Sender.

Mitte der 1990er Jahre zum ORF gekommen

Weissmann wollte den ORF digitaler, jünger und gesellschaftlich vielfältiger machen. Unter seiner Leitung wurde das Online-Angebot für junge Zielgruppen ausgebaut. Der 57-Jährige wurde 2022 zum ORF-Intendanten gewählt.

Weissmann war Mitte der 1990er Jahre zum ORF gekommen und wurde schon bald mit leitenden Redaktionsposten betraut. 2012 wurde er Chefproducer der Fernsehsparte, 2017 auch stellvertretender Finanzchef. (dab/sda/dpa)

Mehr zum Thema Medien:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Höhere Gewalt»: Jetzt muss auch Kuwait Ölförderung drosseln
Seit mehr als einer Woche kommen keine Schiffe durch die Strasse von Hormus. Nach Katar muss nun auch Kuwait die Ölproduktion stoppen.
Wegen des fortdauernden Iran-Kriegs hat nach Reuters-Informationen nun auch Kuwait seine Ölförderung gedrosselt. Die staatliche Kuwait Petroleum Corporation (KPC) habe die Rohölproduktion und die Raffineriedurchleitung reduziert, wie aus einer Händlernotiz vom Samstag hervorgeht, die der Nachrichtenagentur vorlag.
Zur Story