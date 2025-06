Grosseinsatz in Wiener Universität wegen Bombendrohung: «Gleich macht es Bumm»

Nach Amoklauf: König Charles III. schreibt an Österreich

Nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule am Dienstag sind bei der Polizei landesweit eine Reihe von Drohungen eingegangen. (rbu/sda/dpa)

Die Behörden evakuierten derzeit das Gebäude, so die Sprecherin weiter. Das Gelände sei weiträumig abgesperrt worden. Erst wenn die Studenten – angesichts der Prüfungszeit dürften es mehrere Hundert sein – alle in Sicherheit seien, würden Sprengstoffexperten das Paket überprüfen. Es komme zu erheblichen Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr und im Verkehr rund um das Wiener Zentrum .

Nach einer Bombendrohung in Wien ist die Polizei im Grosseinsatz. Ein Unbekannter habe die Tür zum Foyer eines Gebäudes der Technischen Universität geöffnet, ein Paket hineingeworfen und gesagt: «Gleich macht es Bumm» , sagte eine Polizeisprecherin. Ein Sicherheitsmitarbeiter der Universität habe daraufhin die Polizei alarmiert.

