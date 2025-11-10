Nebel
DE | FR
burger
International
ÖV

Züge rammen einander – Dutzende Verletzte in der Slowakei

Züge rammen einander – Dutzende Verletzte in der Slowakei

Im Westen der Slowakei sind durch die Kollision zweier Züge Dutzende Menschen verletzt worden.
10.11.2025, 04:3310.11.2025, 04:33

Nach Angaben der Behörden vom Sonntag waren die Züge zwischen Svaty Jur und Pezinok nördlich von Bratislava unterwegs, als sie aufeinander prallten. Etwa 800 Menschen befänden sich in den Zügen. Innenminister Matus Sutaj Estok sagte bei einem Besuch an der Unfallstelle, elf Verletzte seien in ein Krankenhaus in Bratislava eingeliefert worden.

zug unfall slowakei
Insgesamt sollen sich 800 Menschen in den beiden Zügen befunden haben.Bild: x

Bei den Zügen handelte es sich laut Behörden um einen Schnellzug und einen Regionalzug. Nach Angaben der slowakischen Eisenbahngesellschaft verliess einer der Züge einen Bahnhof trotz eines Warnsignals und obwohl die Abfahrt nicht vorgesehen war. Der zweite Zug fuhr demnach mit einer Geschwindigkeit von über 100 Stundenkilometern von hinten auf den ersten Zug auf. Die Polizei erklärte, Alkohol- und Drogentests seien bei beiden Zugführern negativ gewesen. Es werde weiterhin zu den Unglücksursachen ermittelt. (sda/afp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
2
24 lustige und wundervolle Tierbilder – jetzt zugreifen!
3
Das sind die Länder mit dem besten Ruf der Welt – Spoiler: Wir sind die Nummer 1
4
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
5
Das ist der beliebteste Schweizer Dialekt – zumindest in der Werbung
Meistkommentiert
1
Bürgerliche Politiker wollen den SBB-Nachtzug nach Malmö verhindern
2
Schweizer Unternehmer beschenkten Trump reich – doch der hat neue Forderungen
3
Albert Rösti will neue Kernreaktoren für die Schweiz – die Sonntagsnews
4
«Die Kehrtwende des Bundesrates ist widersinnig»
5
«Dicke Kinder werden noch dicker»: Nun greift Kinderarzt zur Abnehmspritze
Meistgeteilt
1
Russische Regionen lösen Luftalarm aus +++ Selenskyj will Ende des russischen Ölhandels
2
Hamas übergibt weitere Geisel +++ Tote bei israelischen Luftschlägen im Libanon
3
SP holt die Mehrheit im jurassischen Regierungsrat
4
Trump: Alle Amerikaner sollen 2000 Dollar erhalten +++ Trump droht US-Fleischindustrie
5
Schweizer U17 an WM sicher in Achtelfinals +++ Wolfsburg entlässt Trainer Simonis
Sechs Tote und über 400 Verletzte bei Tornado im Süden Brasiliens
Ein Tornado hat im Süden Brasiliens schwere Verwüstungen angerichtet und mindestens sechs Menschen das Leben gekostet. Rund 750 Menschen wurden verletzt, mehr als 1.000 verloren ihr Zuhause, wie das Nachrichtenportal «G1» unter Berufung auf den Zivilschutz berichtete. «Unsere Teams sagten, sie fanden ein Szenario wie im Krieg vor», zitierte das Portal den stellvertretenden Feuerwehrchef des Bundesstaates Paraná, Jonas Emmanuel Benghi Pinto.
Zur Story