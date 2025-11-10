Züge rammen einander – Dutzende Verletzte in der Slowakei

Im Westen der Slowakei sind durch die Kollision zweier Züge Dutzende Menschen verletzt worden.

Nach Angaben der Behörden vom Sonntag waren die Züge zwischen Svaty Jur und Pezinok nördlich von Bratislava unterwegs, als sie aufeinander prallten. Etwa 800 Menschen befänden sich in den Zügen. Innenminister Matus Sutaj Estok sagte bei einem Besuch an der Unfallstelle, elf Verletzte seien in ein Krankenhaus in Bratislava eingeliefert worden.

Insgesamt sollen sich 800 Menschen in den beiden Zügen befunden haben. Bild: x

Bei den Zügen handelte es sich laut Behörden um einen Schnellzug und einen Regionalzug. Nach Angaben der slowakischen Eisenbahngesellschaft verliess einer der Züge einen Bahnhof trotz eines Warnsignals und obwohl die Abfahrt nicht vorgesehen war. Der zweite Zug fuhr demnach mit einer Geschwindigkeit von über 100 Stundenkilometern von hinten auf den ersten Zug auf. Die Polizei erklärte, Alkohol- und Drogentests seien bei beiden Zugführern negativ gewesen. Es werde weiterhin zu den Unglücksursachen ermittelt. (sda/afp)