Die Oscars 2023 waren ziemlich skandalfrei - wären da nicht diese Fails passiert

Die Oscars 2023 sind vorbei. Es gab Glitzter, Glamour und Stars im Übermass. Aber ein paar «Fails» dürfen auch bei den Oscars nicht fehlen.

Schöne Menschen. Diamanten glitzern und funkeln. Haare glänzen. Die Abendkleidung beeindruckt. Es sind die Oscars. Hier läuft alles perfekt. Fehler sind keine erlaubt. Oder?

Auch an einem Anlass wie den Oscars verläuft nicht alles nach Plan. Wir zeigen dir die «Fails» der Oscar-Nacht:

Die Moderation von Jimmy Kimmel

In Jimmy Kimmels Moderation gab es ein paar Witze. Sehr flache Witze. Zum Beispiel dieser:

«Warum hat die Akademie nicht den Typen von ‹Avatar› nominiert? Was glauben sie, was er ist, eine Frau?»

Eigentlich hat die Aussage einen tieferen Hintergrund: Jimmy Kimmel scherzt während des Eröffnungsmonologs über den Mangel an weiblichen Nominierten für die beste Regie.

Fotograf fällt über Lady Gagas Kleid

Als ein Fotograf gerade Bilder von Lady Gaga gemacht hatte, stolpert er über ihr Kleid und fällt. Lady Gaga zögert keinen Moment und will ihm helfen. Bevor du jetzt denkst: «Aber das war doch total nett von ihr», schau dir an, wie Gaga davonläuft.

Der Teppich

Der champagnerfarbene Teppich, der vom traditionellen roten Teppichen abwich, gefiel den Leuten nicht.

So gar nicht.

Nicht einmal Jamie Lee Curtis mochte den Teppich:

«Kein Mensch ist wichtiger als der Profit!»

Der Versprecher des Abends hatte «Everything Everywhere All at Once»-Produzent Jonathan Wang. Er dankt unter Tränen seinem Immigranten-Vater, der ihn das Wichtigste überhaupt gelehrt habe: «Kein Mensch ist wichtiger als der Profit!» Hoppla.

Interview zum Fremdschämen: Hugh Grant und Ashley Graham

Hugh Grant sorgte für den wohl unangenehmsten Moment der diesjährigen Oscar-Nacht. Vor der Preisverleihung wollte Model und Moderatorin Ashley Graham mit Grant über seine Rolle in dem Film «Glass Onion» sprechen – doch der Brite blieb während des Interviews ungewöhnlich wortkarg und antwortete nur widerwillig auf Grahams Fragen. Es gab sogar ein Augenrollen von Hugh Grant. Desinteresse? 100 Prozent!

Die heisere Elizabeth Banks

Elizabeth Banks schritt in einem fragwürdigen und unpraktischen Kleid auf die Bühne. Dabei stolperte sie und wirkte ziemlich verwirrt. Vielleicht lag das auch an ihrem Co-Moderator, einem Bären-Masskottchen namens «Cocaine Bear» (der Name ihres aktuellen Kinofilms).

Angela Bassett vs. Jamie Lee Curtis

Angela Bassett sah sehr enttäuscht aus, als sie die Rolle als beste Nebendarstellerin an Jamie Lee Curtis verlor:

Auch Zuschauerinnen und Zuschauer waren schockiert:

Tems versperrt die Sicht

Stell dir vor, du bist an den Oscars und die Sängerin Tems sitz vor dir ...

Arielle die Meerjungfrau

Der Trailer zu «Arielle: die Meerjungfrau» wurde das erste Mal gezeigt, und es gab eine Enttäuschung: Fabius (im Englischen «Flounder» genannt). Vom herzigen Helfer von Arielle zum hässlichen Helfer.