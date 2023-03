Oscars 2023: Die tollsten Outfits der Stars

Es ist so weit – die Verleihung des wichtigsten Filmpreises findet heute statt. Um 1 Uhr (nach unserer Zeit) geht es los. Zuerst aber präsentieren die Stars ihre Outfits. Dieses Jahr wird zum ersten Mal die Tradition gebrochen: statt eines klassichen, roten Teppichs, ist es dieses Mal ein Teppich in beige. Dieser passt wunderbar zu all den zarten Farben, die die Promis heute tragen:

Fan Bingbing

Fan Bingbing in Tony Ward Couture. Bild: keystone

Alexander Dreymon und Allison Williams

Allison Williams trägt die neuste Kollektion des italienischen Designers Giambattista Valli. Bild: keystone

Selbstverständlich ist auch der Schmuck farblich abgestimmt. Bild: keystone

Winnie Harlow

Das kanadische Model entschied sich für ein blasses Gelb. Bild: keystone

Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis trug ein Kleid von Dolce and Gabbana. Bild: keystone

Zoe Saldana

Die «Avatar: Way of Water»-Schauspielerin trägt heute Fendi Couture. Bild: keystone

Sigourney Weaver

Sigourney Weaver in einem glitzernden Kleid von Givenchy. Bild: keystone

Ashley Graham

Ashley Graham trägt Alberta Ferretti. Bild: keystone

Malala Yousafzai

Auch Malala Yousafzai trug Glitzer – ihr Outfit ist von Ralph Lauren. Bild: keystone

Florence Pough

Florence Pough trägt ein cremefarbenes Kleid von Valentino. Bild: keystone

Angela Bassett

Angela Bassett trägt heute Violett. Bild: keystone

Stephanie Hsu

Stephanie Hsu in knalligem Pink. Bild: keystone

Phoebe Waller-Bridge

Phoebe Waller-Bridge trägt ein elegantes Kleid in Schwarz. Bild: keystone

Michelle Yeoh

Michelle Yeoh trug ein weisses Kleid. Bild: keystone

Michelle Williams

Weiss scheint dieses Jahr besonders beliebt zu sein. Bild: keystone

Cate Blanchett

Cate Blanchett in blau. Bild: keystone

Lenny Kravitz