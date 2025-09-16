bedeckt19°
Rund Tausend Tote bei Fluten in Pakistan

epa12380921 People wade with their belongings though the flood waters from Sutlej river, in Multan district, Punjab province, Pakistan, 15 September 2025. The IMF is expected to assess Pakistan&#039;s ...
Fast drei Millionen Menschen wurden durch die Fluten vertrieben.Bild: keystone

16.09.2025, 15:1116.09.2025, 15:11

In Pakistan sind seit Beginn der Monsunzeit Ende Juni fast Tausend Menschen ums Leben gekommen.

Das gab die Nationale Katastrophenschutzbehörde des Landes bekannt. Mehr als 9'000 Häuser seien zerstört oder beschädigt und insgesamt fast drei Millionen Menschen seien durch die Fluten vertrieben worden, hiess es weiter.

Behörden und Hilfsorganisationen warnen vor einer Verbreitung von durch Wasser übertragene Krankheiten wie Darminfektionen oder Hautallergien. Laut einer Erklärung der Nationalen Katastrophenschutzbehörde wurden in den Provinzen Punjab und Sindh fast eine halbe Million Menschen in staatlichen medizinischen Lagern behandelt.

Die pakistanische Wohltätigkeitsorganisation, die Al-Khidmat Foundation (AKF), spricht ausserdem von rund einer halben Million Menschen, die von verschiedenen Hilfsorganisationen behandelt wurden. Auch die von Mücken übertragende Krankheit Dengue übertrage sich durch die Überschwemmungen rasch. «Wenn die Krankheiten nicht unter Kontrolle gebracht werden, könnte die Region von einer weiteren Krise heimgesucht werden», sagte Ahmad Nabeel von der AKF.

Malala Yousafzai poses for photographers upon arrival at the Elle Style Awards on Tuesday, Sept. 9, 2025, in London. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) Malala Yousafzai
Malala Yousafzai äusserte sich zu den FlutenBild: keystone

Friedensnobelpreisträgerin: Herz bei allen Pakistanern

Die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai äusserte sich auf der Online-Plattform X zu den verheerenden Fluten in ihrem Heimatland. «Die Überschwemmungen in Pakistan haben Schulen zerstört und Gemeinden verwüstet. Mein Herz ist in dieser Krisenzeit bei allen Pakistanern.»

Extreme Wetterereignisse nehmen in dem südasiatischen Land zu. Im Sommer 2022 erlebte Pakistan eine schwere Flutkatastrophe, die zwischenzeitlich ein Drittel des Landes unter Wasser setzte und 1'700 Menschen das Leben kostete. (sda/dpa/val)

