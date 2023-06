Bub in Pakistan nach mutmasslicher Vergewaltigung gestorben

Drei Jungen springen in Lahore in den Kanal, um sich abzukühlen.

Drei Jungen springen in Lahore in den Kanal, um sich abzukühlen. Bild: keystone

In Pakistan soll ein Religionslehrer einen acht Jahre alten Schüler vergewaltigt und getötet haben. Der Bub erlag am Dienstag in einem Krankenhaus der Stadt Lahore seinen Verletzungen, wie ein Polizeioffizier erklärte.

Ein Tauchboot, mit dem Touristen das Wrack der Titanic besuchen können, wird vermisst. Es läuft eine grossangelegte Suchaktion. Der Sauerstoff an Bord des U-Boots ist begrenzt, weshalb die Zeit drängt – der Fall im Überblick.

Mit dem knapp sieben Meter langen U-Boot namens Titan können wohlhabende Touristen das legendäre Wrack der 1912 gesunkenen Titanic besuchen – der Tauchgang kostet 250'000 Dollar oder 224'000 Franken. Am Sonntagmorgen startete ein solcher Tauchgang in St. John's auf der kanadischen Insel Neufundland. Nach knapp zwei Stunden brach der Kontakt zum Schiff, welches das Tauchboot begleitete, ab. Seither gilt das Boot mit fünf Insassen an Bord als vermisst. Die US-Küstenwache sucht in einer grossangelegten Aktion gemeinsam mit kanadischen Einsatzkräften und privaten Booten sowie Handelsschiffen nach dem U-Boot.