Frau in Pakistan von Familie verbrannt

Die Frau erlag nach Polizeiangaben im Krankenhaus ihren Verletzungen. Davor soll sie den Tathergang noch geschildert haben. Immer wieder kommt es in dem patriarchal geprägten südasiatischen Land zu Gewalt im Namen der vermeintlichen Ehre. Laut der Organisation Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) wurden alleine im vergangenen Jahr 384 Fälle registriert. Häufig kommen die Täter ohne Strafe davon.

In Pakistan haben Familienmitglieder eine junge Frau bei lebendigem Leibe angezündet und dadurch getötet. Mehrere Verdächtige seien nach der Tat in der Provinz Punjab festgenommen worden, sagte ein Polizeioffizier am Montag. «Die Frau wollte einen Mann ihrer Wahl heiraten, was ihre Familie jedoch ablehnte», sagte der Polizist Bashir Ahmed der Deutschen Presse-Agentur. Der Vater des Opfers wird als möglicher Mittäter verdächtigt.

Selenskyj richtet Kampfansage an Moskau – das Nachtupdate ohne Bilder

Wolodymyr Selenskyj prophezeit den Sturz der russischen Regierung – nachdem Russland den Krieg verloren hat. Derweil beglückwünschen sowohl Moskau als auch Kiew den türkischen Präsidenten Erdogan – hier ist das Nachtupdate.

Wolodymyr Selenskyj war bei seiner allabendlichen Videoansprache am Sonntag nicht wie üblich in einem abgeschirmten Raum, sondern im Abendlicht auf der Strasse vor dem Präsidentenbüro in Kiew zu sehen. Der Auftritt im Freien dürfte am Tag des Stadtgeburtstags von Kiew auch ein Zeichen an Moskau gewesen sein, dass sich die Ukrainer keine Angst einjagen lassen wollen.