Mindestens 27 Menschen sterben bei heftigen Stürmen in Pakistan

Mehr «International»

Im Nordwesten Pakistans sind mindestens 27 Menschen nach heftigen Stürmen ums Leben gekommen. «Mindestens zwölf Menschen wurden lebendig begraben, als die Dächer und Wände ihrer Häuser einstürzten», sagte der Sprecher der örtlichen Katastrophenhilfe am Sonntag.

Verletzte Menschen werden einem pakistanischen Spital behandelt. Bild: keystone

Die Stürme trafen am späten Samstag auf vier Bezirke in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa. In Bannu wurden 15 Menschen getötet, unter ihnen fünf Geschwister im Alter zwischen zwei und elf Jahren. Laut dem Sprecher der örtlichen Katastrophenhilfe gab es zudem 140 Verletzte und 200 getötete Tiere. Behörden riefen für alle Bezirke den Notstand aus.

Derweil warnten Behörden für den Süden des Landes vor einem Zyklon, der sich Pakistan und Indien vom Arabischen Meer aus näherte. Der Katastrophenschutz der Provinz Sindh sagte für die kommende Woche heftige Regenfälle und Stürme mit Geschwindigkeiten von 100 Kilometern pro Stunde voraus.

Im vergangenen Sommer war Pakistan von ungewöhnlich heftigen Monsun-Regenfällen getroffen worden, die mehr als ein Drittel des Landes unter Wasser setzten. Zwei Millionen Häuser wurden dabei zerstört, mehr als 1700 Menschen kamen infolge der Überschwemmungen ums Leben. (saw/sda/afp)