Al-Jazeera-Reporterin durch Schüsse getötet

Bei Konfrontationen zwischen israelischen Soldaten und Palästinensern im nördlichen Westjordanland ist die Journalistin Shireen Abu Akleh, 51, getötet worden.

Die Reporterin des TV-Senders Al Jazeera sei von einer Kugel im Kopf getroffen worden, während sie über israelische Razzien in der Stadt Dschenin im Westjordanland berichtete, wie Al Jazeera schreibt. Abu Akleh starb an den Verletzungen, wie das palästinensische Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte.

Eine Sprecherin von Al Jazeera sagte, dass die Palästinenserin aus Ost-Jerusalem eine «sehr angesehene Journalistin» gewesen sei und bereits seit 2000 für Al Jazeera über den Nahostkonflikt berichtete habe. Abu Akleh habe zudem eine Presseweste getragen, als sie getötet wurde.

«Shireen war eine mutige, freundliche und integre Journalistin, mit der ich und Millionen von Palästinensern aufgewachsen sind», liess sich der Aktivist Fadi Quran von der Kampagnengruppe Avaaz bei Al Jazeera zitieren.

«Als Journalisten machen wir weiter. Unsere Aufgabe ist es, weiterzumachen. Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen, auch wenn man versucht, uns zum Schweigen zu bringen», versicherte Giles Trendle, der Geschäftsführer von Al Jazeera. Und weiter: «Unsere Aufgabe ist es, die Welt über die Geschehnisse zu informieren. Und das ist wichtiger denn je.»

Verantwortlichkeit noch ungeklärt

Wie genau Abu Akleh ums Leben kam, blieb am Mittwoch zunächst unklar.

Die israelische Armee berichtete, dass Soldaten in Dschenin im Einsatz gewesen seien, um Terrorverdächtige festzunehmen. Dutzende von bewaffneten Palästinensern hätten auf die Truppen geschossen. «Die Terroristen warfen auch Sprengsätze auf die Soldaten und gefährdeten ihr Leben.» Die Soldaten hätten zurück in die Richtung gefeuert, aus der geschossen wurde, und es seien Treffer identifiziert worden. Möglicherweise sei die Journalistin dabei von Kugeln der Palästinenser getroffen worden, hiess es.

Und weiter: «Die israelische Armee untersucht den Vorfall und die Möglichkeit, dass die Journalisten durch die bewaffneten Palästinenser getroffen wurden».

Al Jazeera hingegen schreibt, dass Abu Akleh von israelischen Streitkräften getötet worden sei. Der Sender rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, das israelische Militär zur Verantwortung zu ziehen.

Auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas sprach von einem «Verbrechen der Hinrichtung».

Ein anderer Journalist der palästinensischen Zeitung «Al-Kuds», der auch für Al Jazeera arbeitet, sei bei dem Vorfall ebenfalls angeschossen worden.

Tod der Journalistin bringt israelische Regierung in Bedrängnis

Bei einer Terrorwelle sind seit Ende März in Israel 17 Menschen getötet worden. Darum verstärkte die Israels Armee seit Beginn der Anschlagswelle ihre Einsätze im besetzten Westjordanland. Dabei kommt es immer wieder zu schweren Konfrontationen mit Einwohnern.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind seit Ende März mehr als 20 Palästinenser getötet worden. Mehrere Palästinenser wurden bei Militäreinsätzen getötet, aber auch bei ihren eigenen Anschlägen und Zusammenstössen mit der Armee.

Der tödliche Vorfall in Dschenin könnte die wacklige israelische Regierung weiter in Bedrängnis bringen. Denn die arabische Raam-Partei verschob angesichts des Tods der Reporterin eine geplante Pressekonferenz, bei der sie verkünden wollte, ob sie die Regierung bei Abstimmungen im Parlament weiter unterstützen wird. Raam verurteilte den Tod der Reporterin und forderte die Einrichtung einer internationalen Untersuchungskommission.

Ein Bruch zwischen der Raam-Partei und dem Regierungschef Naftali Bennett würde der Opposition unter Führung des Ex-Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in die Hände spielen, da diese das Bündnis so schnell wie möglich stürzen will.

