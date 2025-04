Nahost-Konflikt meistbeanstandetes Thema bei SRG-Ombudsstelle

Beide Lager hielten sich in der Zahl der Beanstandungen demnach ungefähr die Waage. Mehrheitlich habe die Bereitschaft gefehlt, sich mit der anderen Meinung auseinanderzusetzen, und in vielen Fällen sei die eigene Ansicht argumentativ wenig begründet oder konkretisiert gewesen. Die Fakten seien umgedeutet worden, bis sie zur eigenen Ideologie gepasst hätten.

So unversöhnlich, kompromisslos und dialogverweigernd sich die beiden Kriegsparteien in Nahost gegenüberstünden, so unversöhnlich, kompromisslos und dialogverweigernd sei auch der grösste Teil der Eingaben des pro-palästinensischen und des pro-israelischen Lagers gewesen, heisst es in einer Mitteilung von SRG Deutschschweiz vom Mittwochabend.

Während Predigt in Südafrika entführter US-Missionar befreit

Ein US-Missionar, der in der vergangenen Woche während einer Predigt in seiner Kirche in Südafrika entführt wurde, ist nach Polizeiangaben befreit worden. Drei mutmassliche Entführer seien erschossen worden, erklärte die Polizei weiter. Die Behörden hätten nach der Entführung des Pastors Josh Sullivan in der Nähe der Hafenstadt Gqeberha einen Hinweis erhalten und sei daraufhin am Dienstag zu einem Haus in der Stadt gefahren.