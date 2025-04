Der Papst hat im Testament einen einzigen Wunsch

Die Überraschung über seine Ankündigung war gross: Der Papst will anders als viele Vorgänger nicht im Vatikan seine letzte Ruhe finden. In seinem Testament nennt er nun Einzelheiten dazu.

Papst Franziskus hat in seinem Testament einen einzigen Wunsch festgehalten. Er wolle, dass seine sterblichen Überreste in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom ruhten, heisst es im Dokument, das der Vatikan am Abend veröffentlichte. Das verstorbene Oberhaupt der katholischen Kirche nannte die Marienkirche seine Lieblingskirche in der italienischen Hauptstadt.

«Ich habe mein Leben und mein priesterliches und bischöfliches Amt immer der Mutter unseres Herrn, der heiligen Maria, anvertraut», heisst es in Franziskus' Testament weiter. Er wünsche es sich deshalb, dass seine «letzte irdische Reise» in der Basilika unweit des römischen Hauptbahnhofes endet.

Basilika war Franziskus' Lieblingskirche

Es war seit Beginn des Pontifikats von Franziskus Tradition, dass er vor Reisen dort vorbeischaute. Vor der Ikone Salus Populi Romani (Heil des römischen Volkes) zu Ehren der Jungfrau Maria verneigte er sich dann stets zum Gebet – mehr als hundertmal, wie Vatikan-Chronisten berichten. Zuletzt stattete er am Palmsonntag der Basilika einen Besuch ohne voriger Ankündigung ab.

In der Basilika wird bereits an Franziskus erinnert. Bild: keystone

Als Papst hat Franziskus den Pomp rund um sein Amt reduziert. Diesem Anliegen entsprechend legt er in seinem Testament fest, dass sein Grab «einfach, ohne besonderen Schmuck und mit der einzigen Inschrift: Franciscus» sein soll. Das Grab soll demnach zudem «in der Erde sein», heisst es dort weiter.

In der Basilika gibt es Gräber von sechs Päpsten

In Santa Maria Maggiore – eine von insgesamt vier päpstlichen Basiliken in Rom – gibt es bereits die Gräber von sechs Päpsten. Zuletzt wurde dort 1669 Clemens IX. beigesetzt. Seither wurde es zur Gewohnheit, dass Päpste im Petersdom oder in den vatikanischen Grotten bestattet werden. An diesem Ort ruhen auch Franziskus' Vorgänger Johannes Paul II. und Benedikt XVI.

Am Ende des etwa einseitigen Testaments schreibt Franziskus: «Das Leid, das mir in der letzten Zeit meines Lebens widerfahren ist, habe ich dem Herrn für den Weltfrieden und die Brüderlichkeit unter den Völkern geopfert.» Immer wieder rief der Pontifex zum Frieden auf und prangerte Kriege und bewaffnete Konflikte an. Das offizielle Dokument ist auf den 29. Juni 2022 datiert. (rbu/chmedia/dpa)