«Wird für seine Liebe zum Leben in Erinnerung bleiben» – die Welt gedenkt Papst Franziskus

Karin Keller-Sutter

Die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat den am Ostermontag verstorbenen Papst Franziskus gewürdigt.

Er sei ein grosser spiritueller Führer gewesen, schrieb sie auf X. Seine menschliche Wärme habe nicht nur Katholiken Trost gespendet, schrieb Keller-Sutter kurz nach Bekanntwerden des Tods des Papstes am Montag auf der Plattform X.

Sein Vermächtnis werde bleiben, schrieb sie weiter und postete dazu ein lachendes Bild des Papstes in Schwarz-Weiss.

St. Galler Bischof Markus Büchel

Der St. Galler Bischof Markus Büchel hat sich «tief traurig» über den Tod des Papstes am Ostermontag geäussert. Er sei traurig über den Verlust eines ganz Grossen, dem die Kleinsten am wichtigsten waren, schrieb er in einem Statement.

Er erinnere sich, als Jorge Mario Bergoglio – wie der Papst mit bürgerlichem Namen hiess – am Abend vor seiner Wahl auf die Loggia trat, einfach «Buonasera» sagte und sich als Bischof von Rom vorstellte. Dies habe die Menschen berührt.

Markus Büchel. Bild: keystone

Er würdigte, dass sich der verstorbene Papst den Armen verschrieben hatte. Dass er 2013 die Flüchtlinge in Lampedusa besuchte und damit an den Rand der Gesellschaft ging, um Zeichen zu setzen.

Der Papst sei nahbar gewesen, bescheiden und aufrichtig interessiert, so Büchel weiter. Er verspüre nach dessen Tod «tiefe Trauer». Ebenso sei er dankbar für alle Begegnungen. Es sei ein schöner Gedanke, dass Papst Franziskus am Ostersonntag mit dem urbi et orbi die Stadt und die Welt segnen durfte.

Ursula von der Leyen

Die EU-Kommissionspräsidentin gedenkt Papst Franziskus auf X: «Er inspirierte Millionen, weit über die katholische Kirche hinaus, mit seiner Bescheidenheit und seiner Liebe zu den weniger Glücklichen. Meine Gedanken sind bei allen, die diesen tiefen Verlust spüren. Mögen sie Trost in dem Gedanken finden, dass das Vermächtnis von Papst Franziskus uns allen weiterhin den Weg zu einer gerechteren, friedlicheren und mitfühlenderen Welt weisen wird.»

Antonio Costa



Auch EU-Ratspräsident Antonio Costa würdigte den Pontifex. Papst Franziskus sei von tiefem Mitgefühl gewesen, schrieb auch er auf der Plattform X. Die grossen globalen Herausforderungen unserer Zeit – Migration, Klimawandel, Ungleichheit, Frieden – hätten ihm ebenso am Herzen gelegen wie die alltäglichen Probleme aller Menschen. Weiter schrieb er: «Mögen seine Ideen uns weiterhin in eine hoffnungsvolle Zukunft führen.»

Kaja Kallas

EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas sprach «allen Katholiken auf der Welt» ihr Beileid aus. Mit grosser Trauer habe sie erfahren, dass der Pontifex verstorben sei, schrieb die EU-Aussenbeauftragte ebenfalls auf der Plattform X. «Als wir uns kürzlich in Rom trafen, dankte ich Papst Franziskus für seine starke Führung beim Schutz der Schwächsten und der Verteidigung der Menschenwürde.»

Roberta Metsola

Roberta Metsola, die Präsidentin des Europäischen Parlaments, schreibt: «Mit seinem ansteckenden Lächeln eroberte er die Herzen von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Der ‹Papst des Volkes› wird für seine Liebe zum Leben, seine Hoffnung auf Frieden, sein Mitgefühl für Gleichheit und soziale Gerechtigkeit in Erinnerung bleiben. Möge er in Frieden ruhen.»

Israels Präsident: Franziskus war «Mann des tiefen Glaubens»

Der israelische Staatspräsident Izchak Herzog hat Christen in aller Welt nach dem Tod von Papst Franziskus sein Beileid ausgesprochen. Er bekunde seine Teilnahme vor allem christlichen Gemeinden in Israel, «im Heiligen Land, zum Verlust ihres grossen geistigen Vaters», hiess es in einer Stellungnahme von Herzogs Büro.

Izchak Herzog. Bild: keystone

Papst Franziskus sei «ein Mann des tiefen Glaubens und grenzenlosen Mitgefühls» gewesen. Er habe sein Leben der Hilfe für Arme gewidmet und immer wieder zu Frieden in einer unruhigen Welt aufgerufen. Zu Recht habe der Papst es für essenziell gehalten, starke Beziehungen mit der jüdischen Welt zu fördern und sich für den Dialog zwischen den Religionen einzusetzen.

«Ich hoffe von Herzen, dass seine Gebete für Frieden im Nahen Osten und für die sichere Rückkehr der Geiseln bald erhört werden», sagte Herzog zudem. «Möge sein Andenken weiterhin zu Taten der Güte, Einheit und Hoffnung inspirieren.»

Neuseelands Ministerpräsident Christopher Luxon schreibt: «Er war ein demütiger Mann, zu dessen Vermächtnis sein unerschütterliches Engagement für die Schwachen, für soziale Gerechtigkeit und den interreligiösen Dialog gehören. Meine Gedanken sind bei den Katholiken und all jenen in Neuseeland und weltweit, die um ihn trauern.»

Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda schrieb: «Die Welt hat einen unerschütterlichen Botschafter des Friedens und der Gerechtigkeit verloren, einen Verteidiger aller Menschen, der weder kulturelle noch soziale noch politische Unterschiede und Spaltungen ignorierte und sich um alle und jeden auf der Welt sorgte.»

