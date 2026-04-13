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Trump löscht KI-Jesusbild: «Dachte, es zeige mich als Arzt»

FILE - Religious leaders pray with President Donald Trump Sept. 1, 2017, after he signed a proclamation for a national day of prayer to occur on Sept. 3, 2017, in the Oval Office of the White House in ...
Trump betete am 1. September 2017 im Oval Office.Bild: keystone

«Dachte, es zeige mich als Arzt»: Trump löscht KI-Heilandsbild

13.04.2026, 20:3913.04.2026, 20:41

US-Präsident Donald Trump hat versucht, die massive Kritik an seinem Selbstbildnis als Jesus herunterzuspielen. «Ich habe es gepostet, und ich dachte, es zeige mich als Arzt», sagte er vor Journalisten im Weissen Haus. Er sei davon ausgegangen, dass er als «Mitarbeiter des Roten Kreuzes» dargestellt worden sei. Auf die klare, dramatische Inszenierung des Bildes, die Künstler oft in religiösem Kontext nutzen, ging Trump nicht ein. Dafür löschte er das Bild am Montagabend wieder.

After strongly criticizing the Pope, Donald Trump posted a photo of himself portraying Jesus Christ, before deleting it, on April 13, 2026 Trumps Truth Social platform via Bestimage After strongly cri ...
Das KI-Bild, für das der US-Präsident in der Kritik stand.Bild: www.imago-images.de

Am Sonntagabend war auf Trumps Profil auf der Plattform Truth Social ein Bild veröffentlicht worden, das ihn als Jesus zeigt – kurz nach einem Disput mit Papst Leo XIV. Darauf ist Trump zu sehen, wie er eine Hand auf die Stirn eines liegenden Mannes legt. Um Trump herum blicken unter anderem ein Soldat und eine Krankenschwester zu ihm auf. Auch die US-Flagge, die Freiheitsstatue und ein Adler als Wappentier der Vereinigten Staaten sind zu sehen. Mittlerweile ist der entsprechende Beitrag samt Bild gelöscht.

Papst Leo XIV. hatte nach massiver Kritik von Trump deutlich gemacht, dass er sich vom US-Präsidenten nicht einschüchtern lassen will. «Ich habe keine Angst vor der Trump-Regierung», sagte er. Zuvor hatte ihm der US-Präsident vorgeworfen, eine «schreckliche» Aussenpolitik zu betreiben. Offensichtlich hatte sich Leo mit seinen wiederholten Appellen für ein Ende der aktuellen Kriege den Zorn des Weissen Hauses zugezogen.

News Themen der Woche KW20 News Bilder des Tages Pope Leo XIV Holds Inauguration Mass In St. Peter s Square Pope Leo XIV tours St. Peter s Square in his popemobile prior to a Holy Mass for the Beginni ...
Papst Leo XIV hat «keine Angst vor der Trump-Regierung.»Bild: www.imago-images.de

Gegen das Selbstbildnis hatte sich in sozialen Medien massive Kritik formiert. Kritiker warfen dem Präsidenten Blasphemie und einen ausgeprägten Narzissmus vor. Neben politischen Widersachern wie dem Demokraten Bernie Sanders bekam Trump insbesondere aus religiösen Kreisen Gegenwind. (sda/dpa)

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