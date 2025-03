Ruhige Nacht für Papst Franziskus nach Rückfall

Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird seit mehr als zwei Wochen im Gemelli-Krankenhaus in Rom behandelt. Nach Angaben der Ärzte leidet er an einer beidseitigen schweren Lungenentzündung. Der Argentinier war im März 2013 als Nachfolger des deutschen Papstes Benedikt XVI. zum Kirchenoberhaupt gewählt worden. Inzwischen ist er der zweitälteste Papst der Geschichte. (sda/dpa)

Am Nachmittag hatte der 88-Jährige einen Bronchospasmus erlitten, eine Verkrampfung der Atemwege. Dies habe zu einer «plötzlichen Verschlechterung des Atembilds» geführt, hiess es in einem offiziellen Bulletin zu seinem Gesundheitszustand. Franziskus habe sich mehrfach übergeben müssen und sei daraufhin mechanisch beatmet worden. Zu den weiteren Aussichten erklärte der Vatikan: «Die Prognose bleibt verhalten.»

Papst Franziskus hat offiziellen Angaben zufolge nach einem neuen schweren Anfall von Atemnot eine Nacht ohne zusätzliche Komplikationen verbracht. «Die Nacht verlief ruhig. Der Papst ruht sich aus», hiess es am Morgen in einer kurzen Mitteilung des Vatikans. Weitere Angaben zum Gesundheitszustand des Oberhaupts der katholischen Kirche machte der Vatikan nicht.

