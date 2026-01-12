bedeckt
DE | FR
burger
International
Papst

Papst empfängt venezolanische Oppositionsführerin Machado

Papst empfängt venezolanische Oppositionsführerin Machado

12.01.2026, 13:2612.01.2026, 13:27

Papst Leo XIV. hat am Montag die venezolanischen Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado getroffen. Das teilte der Vatikan mit. Weitere Details zu Inhalt und Verlauf des Gesprächs wurden zunächst nicht bekannt.

Nobel Peace Prize winner MarÌa Corina Machado outside the Grand Hotel in Oslo, Friday Dec. 12, 2025. (Ole Berg-Rusten/NTB via AP) Norway Nobel Peace Prize
Was Maria Machado und der Papst besprochen haben, ist nicht bekannt.Bild: keystone

Der Vatikan vermittelt offenbar seit Wochen hinter den Kulissen für einen unblutigen Machtübergang in Venezuela. Laut einem Bericht der italienischen Tageszeitung «Il Messaggero» von Samstag telefonierten der amerikanische Aussenminister Marco Rubio und Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin Mitte der Woche wegen humanitärer Fragen in dem Karibikstaat miteinander.

Dabei ging es mutmasslich auch um das Schicksal politischer Gefangener. Am Freitag wurden zwei Italiener freigelassen. Dabei handelt es sich um den Entwicklungshelfer Alberto Trentini und um den Unternehmer Mario Burlò. (sda/apa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Päpste, die fotografiert wurden
1 / 15
Alle Päpste, die fotografiert wurden

267. Papst: Leo XIV. (Robert Francis Prevost), USA – 2025 bis heute.
quelle: keystone / massimo percossi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das ist der neue Papst
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Noem nach tödlichen Schüssen: Senden Hunderte Bundesbeamte nach Minneapolis
Nach den tödlichen Schüssen eines Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE auf eine Frau in Minneapolis sollen demnächst Hunderte weitere Bundesbeamte in der Stadt ankommen. Die US-Regierung entsende sie aktuell, um gewährleisten zu können, dass bereits eingesetzte Beamte der Einwanderungsbehörde ICE sowie Grenzschutzbeamte ihre Arbeit dort sicher machen könnten, sagte US-Heimatschutzministerin Kristi Noem dem Sender Fox News.
Zur Story