Papst empfängt venezolanische Oppositionsführerin Machado

Mehr «International»

Papst Leo XIV. hat am Montag die venezolanischen Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado getroffen. Das teilte der Vatikan mit. Weitere Details zu Inhalt und Verlauf des Gesprächs wurden zunächst nicht bekannt.

Was Maria Machado und der Papst besprochen haben, ist nicht bekannt. Bild: keystone

Der Vatikan vermittelt offenbar seit Wochen hinter den Kulissen für einen unblutigen Machtübergang in Venezuela. Laut einem Bericht der italienischen Tageszeitung «Il Messaggero» von Samstag telefonierten der amerikanische Aussenminister Marco Rubio und Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin Mitte der Woche wegen humanitärer Fragen in dem Karibikstaat miteinander.

Dabei ging es mutmasslich auch um das Schicksal politischer Gefangener. Am Freitag wurden zwei Italiener freigelassen. Dabei handelt es sich um den Entwicklungshelfer Alberto Trentini und um den Unternehmer Mario Burlò. (sda/apa)