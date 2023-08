«Mit grosser Traurigkeit teilen wir mit, dass Bryan Randall am 5. August nach einem dreijährigen Kampf mit ALS friedlich verstorben ist», heisst es in dem Statement, das dem Magazin vorliegt. «Bryan entschied sich schon früh dafür, seinen Weg mit ALS privat zu halten, und diejenigen von uns, die sich um ihn kümmerten, taten ihr Bestes, um seine Bitte zu erfüllen.»

Trauer um Bryan Randall. Der Fotograf und langjährige Lebensgefährte von Sandra Bullock ist am Wochenende gestorben, wie seine Familie dem US-Magazin «People» mitgeteilt hat. Er wurde 57 Jahre alt.

Sandra Bullock trauert um ihren Freund: Bryan Randall ist mit 57 Jahren gestorben. Der Fotograf war an ALS erkrankt.

Angesichts der verheerenden Überschwemmungen und Erdrutsche der letzten drei Tage hat Slowenien die EU und die NATO am Sonntag um technische Hilfsgüter zur Beseitigung der Schäden gebeten. Das berichtete die slowenische Nachrichtenagentur STA unter Berufung auf die Regierung. Am Vortag hatte Ministerpräsident Robert Golob die Überschwemmungen als grösste Naturkatastrophe der letzten drei Jahrzehnte in dem EU- und NATO-Land bezeichnet und den Gesamtschaden auf mehr als 500 Millionen Euro geschätzt. Beschädigt wurden Strassen, Eisenbahnen, Brücken, Kanalisationssysteme und Gebäude.