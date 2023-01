«Earth, Wind & Fire»-Schlagzeuger Fred White ist tot

Doch nicht nur für ihre Musik, auch für kunstvolle Show-Auftritte mit aufwendiger Choreographie, Pyrotechnik und Lichteffekten war die Kult-Band bekannt. Ihr Legendenstatus brachte ihr Grammy-Trophäen, einen Stern auf dem Walk of Fame und einen Platz in der Rock'n'Roll Hall of Fame ein. (sda/dpa)

«Das Pflegesystem fliegt gerade an mehreren Orten gleichzeitig in die Luft»

Wladimir Putins Neujahrsansprache: Rätselraten um blonde Soldatin neben ihm

Wladimir Putin läutete das neue Jahr mit einer Ansprache im russischen Staatsfernsehen ein. Doch einige Beobachter werden angesichts seiner Begleitung bei dem Auftritt stutzig.

Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wird vorgeworfen, bei seiner Ansprache zu Neujahr mit Schauspielern in Militäruniformen anstelle von echten Soldaten im Staatsfernsehen aufgetreten zu sein. Bilder und Videos, die in den sozialen Netzwerken unter anderem von Regimegegnern geteilt werden, sollen dies belegen. Besonders eine blonde Frau, die an Putins Seite zu sehen ist, gerät dabei in den Fokus.