«Winnetou»-Darsteller Ralf Wolter ist mit 95 Jahren gestorben

Darüber hinaus wirkte er in vielen weiteren sehr bekannten Filmen mit. So etwa «Otto – Der Liebesfilm», «Alle Tage kein Sonntag» oder «Einer spinnt immer». Auch in Fernsehserien, wie «Der Alte», «Die Krimistunde» oder «Grossstadtrevier», könnten Zuschauer dem Verstorbenen begegnet sein.

Grosse Bekanntheit erlangte der geborene Berliner durch seine Auftritte in den beliebten «Winnetou»-Filmen, darin verkörperte er die Rolle des Sam Hawkens. In einer weiteren Karl-May-Verfilmung mimte er die Charaktere Hadschi Halef Omar und Andreas Hasenpfeffer.

Seit Anfang der Fünfzigerjahre stand er vor der Kamera, über 230 Engagements hatte er inne. Nun ist Ralf Wolter, Schauspieler und Synchronsprecher, im Alter von 95 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Ehefrau der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in München. Weitere Angaben machte sie nicht.

Ralf Wolter wirkte in zahlreichen Produktionen mit, unter anderem in der «Winnetou»-Reihe. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 95 Jahren gestorben.

