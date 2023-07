Lindsay Lohan ist Mami geworden – so heisst ihr Sohn

People-News

Lindsey Lohan hat ein Kind gekriegt – es heisst genau so, wie du denkst

Um das It-Girl der 2000er ist es still geworden – sie hat sich nach Dubai übergesiedelt und dort nun ihr erstes Kind zur Welt gebracht.

Im März hat die «Freaky Friday»-Schauspielerin verkündet, dass sie schwanger sei. Nun liess sie durch eine Sprecherin vermelden, dass die Familie hin und weg vor lauter Verliebtheit sei. Der Junge von Lindsay Lohan und ihrem Ehemann, dem Finanzmann Bader Shammas, trägt den Namen «Luai» und ist gesund zur Welt gekommen.

Der Name stammt aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie «stark» oder «beständig». Das Paar hat ausserdem bekannt gemacht, dass sie ihr Kind in Dubai grossziehen werden. (anb)