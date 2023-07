Unterleib habe sich «zerfetzt» angefühlt: Neue Vorwürfe gegen weiteres Rammstein-Mitglied

Nach Anschuldigungen gegen Till Lindemann gibt es jetzt Vorwürfe gegen ein weiteres Rammstein-Mitglied. Wieder handelt es sich um mutmassliche sexuelle Übergriffe.

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Am Wochenende gab die Band Rammstein zwei Konzerte in Berlin. Sie seien «wieder zu Hause», sagte Frontmann Till Lindemann zum Abschied dem Publikum. Viele Menschen waren gekommen, um die Musiker spielen zu sehen. Doch es gab auch viele Protestierende.

Rammstein: Es gibt neue Vorwürfe gegen ein Bandmitglied. (Archivbild) Bild: AP dapd

Denn gegen Sänger Till Lindemann stehen Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs im Raum. Nachdem die Irin Shelby Lynn nach einem Konzert in Litauen Ende Mai öffentlich über ihre Erfahrungen rund um ein Rammstein-Konzert berichtet hatte, meldeten sich mehrere Frauen und erklärten, dass sexuelle Handlungen mit dem Sänger nicht einvernehmlich stattgefunden hatten. Es gilt weiter die Unschuldsvermutung.

Vorwürfe jetzt auch gegen Flake

Ein Bericht von NDR und «Süddeutscher Zeitung» lässt nun vermuten, dass sexuelle Übergriffe von Bandmitgliedern schon viel früher stattgefunden haben, als bisher angenommen. Im Fokus der Recherche steht nicht Till Lindemann, sondern Keyboarder Christian Flake Lorenz.

Christian Flake Lorenz: Er ist Keyboarder bei Rammstein. Bild: DPA

Die damals 17-jährige Jasmin Stevens, der Name wurde von NDR und SZ geändert, traf Till Lindemann 2002 bei einer Autogrammstunde. Sie war in ihn verknallt, erinnert sie sich. Später ging sie mit Freunden in eine Bar im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg. Dort habe sie Lindemann und Flake getroffen, die beiden waren damals schon Weltstars. Lindemann habe das Mädchen gefragt, ob sie nicht ohne ihre Freunde mit in Flakes Landhaus in Brandenburg kommen wolle, sie willigte ein.

Den Musikern erzählte Stevens nach eigener Aussage zunächst, sie sei 22 Jahre alt, habe aber ihr wahres Alter verraten, als sie im Landhaus ankamen. Trotzdem hätten die Männer ihr Schnaps und Bier gegeben. Auch die beiden selbst tranken viel, so erinnert sich Stevens.

Die junge Frau habe später ein seltsames Gefühl bekommen, erklärt sie heute. Ihr Mund habe sich extrem trocken angefühlt. Die Wände haben den Eindruck gemacht, als würden sie sich bewegen. Nachdem Lindemann schlafen gegangen sei, habe auch sie sich in einem der Zimmer im oberen Stockwerke hingelegt.

Jasmin Stevens habe einfach nur dagelegen

Flake habe sich dann neben sie gelegt. Sie sei wie betäubt gewesen, konnte sich nur noch wegdrehen. Der Musiker habe sie wieder zurückgedreht und Sex mit ihr gehabt. Sie habe das nicht gewollt, aber auch nicht nein sagen können, geschweige denn sich wehren. Sie habe einfach nur dagelegen.

Flake, der damals Mitte 30 war, hätte merken müssen, dass sie mindestens stark betrunken gewesen sei. Sie sei einfach nicht mehr bei Sinnen gewesen, erinnert sich Stevens.

Ihre Aussage versicherte sie an Eides statt. Das Erlebte präge sie bis heute. Sie sei in Therapie gewesen. Aufzeichnungen der Therapeutin, Fotos von der Autogrammstunde und Aussagen von ehemaligen Arbeitskolleginnen und Freundinnen liegen NDR und SZ vor. Auch die Zeugen versicherten ihre Aussagen an Eides statt.

Flake äusserte sich bereits zu den Vorwürfen und liess sie durch seine Anwälte zurückweisen. Es ginge um seine Intimsphäre, ausserdem handele es sich um unzureichend belegte Tatsachen. Till Lindemann liess bei einer Anfrage konkrete Fragen unbeantwortet.

Auch Sybille Herder machte eine Erfahrung mit Rammstein

Eine weitere Frau berichtet von ähnlichen Erfahrungen. Sie liegen noch länger zurück. Sybille Herder, auch ihr Name wurde geändert, war 22 Jahre alt, als sie einige Rammstein-Mitglieder traf. Es war nach einem Konzert in Gera, der grosse Durchbruch der Band sollte erst zwei Jahre später erfolgen.

Herder sei nach dem Konzert mit mehreren Personen ins Hotel gegangen. Die Gruppe habe in einem Pool und danach im Hotelzimmer gefeiert. Darunter sollen auch Lindemann und Flake gewesen sein. Herder habe irgendwann das Bewusstsein verloren und sei am Morgen nackt auf dem Boden aufgewacht. Neben ihr habe Flake gelegen.

Ihr Unterleib habe sich «zerfetzt» angefühlt

Sie habe unter starken Unterleibsschmerzen gelitten. Sie habe vorher bereits und auch danach wieder Sex gehabt, doch niemals habe sich ihr Unterleib so «zerfetzt» angefühlt wie damals. Sybille Herder habe kaum zur Strassenbahn laufen können, auch mehrere Tage danach habe sie heftige Schmerzen gehabt.

Doch sie habe sich nicht mehr daran erinnern können, was in dieser Nacht passiert sein könnte. Für ihre Schmerzen habe jeder auf dieser Party verantwortlich sein können. Nie wieder habe sie in ihrem Leben einen Filmriss gehabt, erklärt Herder. Sie versicherte ihre Aussagen an Eides statt.

Sie habe lange geschwiegen, bis Lindemann im März 2020 das Gedicht «Wenn du schläfst» veröffentlichte. Sie sei fassungslos gewesen, dass er wirklich öffentlich über die Vergewaltigung einer unter Drogen gesetzten Frau schreibe. Sybille Herder habe einen Brief an den Kiwi-Verlag, in dem Lindemanns Gedichtband erschienen ist, formuliert, aber nicht abgeschickt. Eine PDF-Datei liegt NDR und SZ vor, den Metadaten ist das Datum 2020 zu entnehmen.

Im April 2020 wendete sich Herder an den SWR, der zu dem Gedicht eine Rezension veröffentlicht hatte. Der Sender bestätigte den Erhalt der Nachricht und bedauert auf Nachfrage von NDR und SZ nie geantwortet zu haben. Auch an den Weissen Ring richtete sich Herder, die Falldokumentation liegt NDR und SZ vor.

Sowohl Flake als auch Lindemann liessen die Vorwürfe durch ihre Anwälte zurückweisen und verwiesen gleichzeitig auf ihre Intimsphäre. Ausserdem handele es sich um unzureichend belegte Tatsachen. Es gilt weiter die Unschuldsvermutung.

Verwendete Quellen:

sueddeutsche.de: "Im Feuer: Neue Vorwürfe gegen 'Rammstein'"

ndr.de: "Neue Vorwürfe gegen Rammstein: Worum geht's?"

Weitere interessante Artikel: