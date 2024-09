People-News

Samu Haber gesteht: Beziehung zu DSDS-Sängerin war fake

2009 wurde Samu Haber ein Techtelmechtel mit Annemarie Eilfeld nachgesagt. Später kam raus: Die Liebelei mit seiner Kollegin war nur inszeniert.

Ricarda Heil / t-online

Am Samstagabend war Samu Haber in der «Giovanni Zarrella Show» zu sehen. Der finnische Sänger performte erst seinen neuen Song «Dancing With A Broken Heart», dann den Sunrise-Avenue-Hit «Hollywood Hills». Das Lied, das 2011 veröffentlicht wurde, zählt zu den erfolgreichsten Songs der Band.

Samu Haber ging eine inszenierte Beziehung ein. Bild: www.imago-images.de

Zwei Jahre vor der Veröffentlichung machte Samu Haber mit seinem Liebesleben Schlagzeilen. Bei den Dreharbeiten zu einem Musikvideo lernte er Annemarie Eilfeld kennen, die im selben Jahr in der Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» zu sehen war und mit ihrer Freizügigkeit polarisierte.

Viele Fans vermuteten, am Set habe es zwischen den beiden Sängern gefunkt. Denn kurz darauf zeigten sich der damals 33-Jährige und seine 14 Jahre jüngere Kollegin knutschend auf der After-Show-Party von «The Dome». Jahrelang wurde beiden ein Techtelmechtel nachgesagt. Doch später kam raus: Das war alles nur Show.

Im Interview mit RTL offenbarte Samu Haber 2020, dass hinter der Liebelei mit Annemarie Eilfeld eine reine PR-Strategie seines Musiklabels steckte. «Sie war eine Art neuer, heisser Promi. Und meine Plattenfirma dachte wohl, es wäre eine Super-Idee, wenn wir zusammen gesehen werden», so der heute 48-Jährige.

«Dann habe ich Annemarie vor den Kameras geküsst, weil die Plattenfirma mir gesagt hat, ich solle es machen.»

«Im Sande verlaufen»

Auch Annemarie Eilfeld wurde in den vergangenen Jahren immer mal wieder auf die Liaison mit Samu Haber angesprochen. Die spielte noch eine Zeit lang mit, hielt an dem Techtelmechtel mit dem Sänger fest. So sagte sie zum Beispiel im Interview mit dem «Bunte»-Magazin, dass das zwar keine «echte Beziehung» gewesen sei, dass das zwischen ihr und Samu aber «ein bis drei Monate» ging. Später habe sich das «im Sande verlaufen». Im Gespräch mit der «Ok» hingegen leugnete sie die Affäre mit dem Sänger.

Annemarie Eilfeld war 2009 bei DSDS Teilnehmerin. Bild: www.imago-images.de

Heute, 15 Jahre später, sind beide glücklich liiert. Sie mit einem Network-Marketer, er mit einer Tänzerin. Seit 2017 ist Samu Haber mit Etel Röhr zusammen, seit 2018 sogar verlobt. Geheiratet hat das Paar bis jetzt allerdings nicht. Auch Annemarie Eilfeld ist inzwischen verlobt – mit Tim Sandt. Aber auch sie haben noch nicht geheiratet.

