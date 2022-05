People-News

Gangkriminalität: US-Rapper Young Thug festgenommen

Young Thug Bild: keystone

Der erfolgreiche US-Rapper Young Thug ist Medienberichten zufolge in seiner Heimatstadt Atlanta festgenommen worden. Ihm und 27 weiteren Personen werde die Beteiligung an Bandenkriminalität vorgeworfen, berichtete etwa die «New York Times» am Montagabend unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft des Fulton County. Laut der Zeitung bestätigte ein Sprecher des Büros der Staatsanwältin Fani Willis die Festnahme des Rappers und weiterer Beschuldigter. Staatsanwältin Willis hatte angekündigt, gegen die grassierende Gang-Kriminalität in der Hauptstadt des Bundesstaats Georgia durchzugreifen.

Der 30-Jährige mit bürgerlichem Namen Jeffery Williams ist nicht nur in der US-Metropole Atlanta eine Grösse in der Rapper-Szene. Sein 2021 erschienenes Album «Punk» erreichte aus dem Stand heraus die Spitze der US-Charts. Young Thug und den anderen Beschuldigten wird vorgeworfen, sich als Mitglieder einer Strassengang an Gewaltverbrechen beteiligt zu haben - dabei geht es auch um Vorwürfe von Mord und versuchtem bewaffneten Raubüberfall.

Young Thug soll der Staatsanwaltschaft zufolge Mitgründer der Gang Young Slime Life in Atlanta sein. YSL ist auch einer der Namen seines Musiklabels. Unter den Beschuldigten ist auch Sergio Kitchens aufgeführt, der als Rapper Gunna auftritt. Ob er ebenfalls festgenommen wurde, war zunächst nicht bekannt. (aeg/sda/dpa)