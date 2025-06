Hailey Bieber, Selena Gomez und Kylie Jenner: Sie gründeten Beautyfirmen, die heute millionenschwer sind. Bild: watson

So erfolgreich sind die Stars mit ihren Beautyfirmen

Sie sind nicht nur als Musiker, Schauspieler oder Influencer weltbekannt, sie haben auch noch äusserst erfolgreiche und millionenschwere Beauty-Unternehmen.

Kendra Kotas Folge mir

Mit ihren Jobs in der Schauspiel- oder Musikbranche erreichen die Stars ein Millionenpublikum. Ihre Reichweite nutzen die Prominenten aber auch anderweitig: Indem sie ihre eigenen Beautyunternehmen gründen und damit eine Menge Geld scheffeln. Wir haben einige der erfolgreichsten Promi-Unternehmen aufgelistet:

Hailey Bieber

Hailey Bieber gründete erst 2022 mit zwei weiteren Partnern ihr Beautyunternehmen Rhode, benannt nach ihrem zweiten Vornamen. Bieber, Tochter des Schauspielers Stephen Baldwin und Ehefrau von Justin Bieber, war davor grösstenteils als Model und Influencerin tätig.

Das Ziel bei Rhode war eine bewusst reduzierte Produktlinie, die für einen natürlichen Glow der Haut sorgt. Die Produkte kamen gut an, auch aufgrund Biebers hoher Reichweite auf Social Media.

Die Produktpalette bestand anfangs aus drei Artikeln. Mittlerweile wurde sie vergrössert. Die Produkte von Rhode waren bislang nur online erhältlich, ab Herbst soll es sie bei Sephora auch in den stationären Shops geben, jedoch vorerst nur in den USA, in Kanada und in Grossbritannien.

Rhode in Zahlen Kürzlich wurde bekannt, dass Hailey Bieber Rhode für eine Milliarde an das Unternehmen e.l.f. verkauft hat. Rhode erzielte in dem am 31. März beendeten Geschäftsjahr einen Umsatz von etwa 212 Millionen Dollar. Die 28-jährige Hailey Bieber bleibt als Chief Creative Officer und Head of Innovation im Unternehmen. Auf Instagram hat die Marke 3,3 Millionen Follower.

Rihanna

Rihanna ist nach Taylor Swift die zweitreichste Sängerin der Welt. Den Grossteil ihres 1,4-Milliarden-Vermögens machte sie aber nicht mit ihrer Musik, sondern mit ihrem Beauty-Unternehmen Fenty Beauty. Fenty ist auch der Nachname der Sängerin. 2017 gründete Rihanna die Firma zusammen mit dem Unternehmen LVMH. Bei Fenty Beauty wird Make-up in 50 Farbtönen angeboten, ein Zeichen für Inklusion. Dies honorierte auch das Time Magazine, welches sie in die Liste der «25 besten Erfindungen des Jahres 2017» aufnahm.

Ein Grund für den grossen Erfolg des Unternehmens ist auch Rihannas Talent für Marketing. 2023 trat sie in der Halbzeitshow des Superbowls auf und puderte sich auf der Bühne mit ihrem Produkt werbewirksam die Nase. Die Google-Anfragen nach dem Begriff «Fenty Beauty» stiegen in den nächsten zwölf Stunden um 883 Prozent.

Fenty Beauty in Zahlen 13,2 Millionen Menschen. 2021 schätzte 2,8 Milliarden Dollar. 2023 erwirtschaftete Fenty Beauty einen Umsatz von rund 600 Millionen Dollar. Auf Instagram folgen der Marke. 2021 schätzte Forbes den Marktwert von Fenty Beauty auf. 2023 erwirtschaftete Fenty Beauty einen Umsatz von rund

Priyanka Chopra Jonas

Die indische Schauspielerin und Sängerin Priyanka Chopra Jonas kann seit 2021 eine Haarpflegelinie ihr Eigen nennen. Das Unternehmen Anomaly Hair Care bringt ökologische Produkte an den Mann beziehungsweise an die Frau.

Chopra wurde im Jahr 2000 Miss World und ist vor allem durch ihre Auftritte in Bollywood-Filmen bekannt. 2017 spielte sie in «Baywatch» mit. Verheiratet ist sie mit Nick Jonas, Mitglied der Jonas Brothers.

Anomaly Hair Care in Zahlen 2023 konnte Anomaly rund 543 Millionen Dollar Umsatz verzeichnen. Auf Instagram folgen der Marke 141'000 Menschen.

Kylie Jenner

Kylie Jenner macht Werbung für ihren Blush. Bild: kyliejenner

Beim Thema Beauty darf eine Kardashian natürlich auch nicht fehlen. Kylie Jenner, die jüngste Schwester von Kim Kardashian, ist dank ihres Kosmetikunternehmens Kylie Cosmetics die zweitreichste der Kardashian-Familie – nach Schwester Kim.

Jenners Karriere begann mit zehn Jahren in der Reality-TV-Show «Keeping Up with the Kardashians», worin auch der jüngste Kardashian-Jenner-Spross mitwirken durfte beziehungsweise musste. Als Teenager begann sie dann, sich vor der Kamera zu schminken und dies auf Social-Media-Plattformen hochzuladen.

2015 gründete Kylie Jenner ihr Unternehmen, das auch dank ihrer Vermarktung auf Social Media zum vollen Erfolg wurde und die heute 27-Jährige zur jüngsten Selfmademilliardärin machte.

Kylie Cosmetics in Zahlen 600 Millionen Dollar an Coty Inc. 2023 erwirtschaftete Kylie Cosmetics einen Umsatz von 380 Millionen Dollar. 2019 wurde der Wert der Firma auf 1,2 Milliarden Dollar beziffert. Auf Instagram folgen der Marke 24,6 Millionen Menschen. 2019 verkaufte Jenner 51 Prozent ihres Unternehmens füran Coty Inc. 2023 erwirtschaftete Kylie Cosmetics einen Umsatz von. 2019 wurde der Wert der Firma aufDollar beziffert. Auf Instagram folgen der Marke

Ariana Grande

Sängerin Ariana Grande hat ihr Unternehmen REM Beauty 2021 gegründet. Der Name geht auf Grandes Song «REM» des Albums «Sweetener» von 2018 zurück. Mit ihrer Musik und diversen TV- und Filmrollen in «Victorias» oder «Wicked» wurde Grande auch berühmt. Daneben machte ihr Look auch immer wieder Schlagzeilen.

Die beliebtesten Produkte der Marke sollen Foundation und Lippenöl sein. 2022 gewann das Kosmetikunternehmen bei den Readers‘ Choice Awards von Allure den Preis für die «Beste neue Marke». Ausgezeichnet wurde auch die Wimperntusche.

REM Beauty in Zahlen 500 Millionen Dollar geschätzt. 2023 soll das Unternehmen rund 89 Millionen Dollar Umsatz verbucht haben. Auf Instagram kann REM Beauty 2,2 Millionen Follower verzeichnen. 2025 wird der Wert von REM Beauty auf übergeschätzt. 2023 soll das Unternehmen rundUmsatz verbucht haben. Auf Instagram kann REM BeautyFollower verzeichnen.

Selena Gomez

Selena Gomez, die vor allem als Sängerin und Schauspielerin bekannt ist, gründete 2020 ihr Unternehmen Rare Beauty. Das Ziel war es, von abwegigen Schönheitsidealen wegzukommen und Selbstakzeptanz zu unterstützen. Mentale Gesundheit ist dem Unternehmen wichtig, weshalb auch ein Prozent des Umsatzes dafür gespendet wird. Das Kosmetikunternehmen hat rund 50 Foundations und Concealer im Angebot, womit Diversität gefördert werden soll. Rare Beauty ist grösstenteils bei Teenagern und jüngeren Frauen beliebt.

Rare Beauty in Zahlen 2 Milliarden Dollar. Auf Instagram folgen der Marke 8,3 Millionen Menschen. Das Unternehmen hat einen ungefähren Wert von. Auf Instagram folgen der Marke

Harry Styles

Harry Styles, der mit der Boygroup One Direction berühmt wurde, ist nicht nur für seine Songs bekannt, sondern auch für seine geschlechtsneutralen Looks. Er war vielleicht auch aus diesem Grund der erste Mann, der allein das Cover der US-Ausgabe der «Vogue» zierte. 2021 gründete er dann seine Marke Pleasing, die geschlechtsneutrale Nagellacke vertreibt. Das Ziel dabei war die freie Entwicklung der eigenen Identität. Neben Nagellacken gibt es mittlerweile auch Parfum, Kleidung und nachhaltige Hautpflegeprodukte, bei denen Inklusivität ebenfalls als Ziel erachtet wird.

Pleasing in Zahlen Der Marke folgen 1,3 Millionen Menschen auf Instagram. Genaue Zahlen des Unternehmens gibt es nicht. Styles Vermögen wurde 2024 auf 240 Millionen Euro geschätzt. 2016 betrug es «nur» 44 Millionen Euro. Der grosse Anstieg wird auch wegen Pleasing erfolgt sein.

Drew Barrymore

Die amerikanische Schauspielerin Drew Barrymore gründete ihre Kosmetikmarke Flower Beauty schon 2013. Ihr Ziel war es, qualitativ hochwertige Produkte zu günstigen Preisen anzubieten. Das Unternehmen verkauft tierversuchsfreie und vegane Produkte und ist beim Make-up-Angebot breit aufgestellt.

Barrymore wurde als Schauspielerin bekannt und stand aufgrund ihrer Schauspielerfamilie schon als Kind vor der Kamera. Sie spielte unter anderem in Filmen wie «E.T.» oder «Eine Hochzeit zum Verlieben» mit.

Flower Beauty in Zahlen Flower Beauty machte 2023 einen Umsatz von rund 53 Millionen Dollar. 589'000 Menschen folgen der Marke auf Instagram.

Jeffree Star

Jeffree Star ist mit seinem Unternehmen Jeffree Star Cosmetics, das er 2014 gegründet hat, der wohl erfolgreichste Promi-Mann in der Beautybranche. 2017 erhielt die Marke den Preis für «Beste Make-up-Marke eines Influencers» von den American Influencer Awards.

Star arbeitet als Visagist, Model und Musiker. Bekannt wurde er vor allem wegen der Social-Media-Plattform Myspace. Auch seine Make-up-Produkte bewirbt er über Social Media, anfangs noch über YouTube.

Jeffree Star Cosmetics in Zahlen: Die Firma machte 2023 rund 32 Millionen Dollar Umsatz. 5,9 Millionen Menschen folgen der Marke auf Instagram.

Weitere Beautyfirmen von Stars

Es gibt noch zahlreiche weitere Beautyunternehmen von Promis. Hier ist eine kleine Auswahl:

Le Domaine von Brad Pitt (Hautpflege)

JLo Beauty von Jennifer Lopez (Hautpflege)

Haus Labs von Lady Gaga (Make-up)

Humanrace von Pharrell Williams (Hautpflege)

Goop Beauty von Gwyneth Paltrow (Hautpflege)

Honest Beauty von Jessica Alba (Hauptpflege und Make-up)

Florence by Mills von Millie Bobby Brown (Hautpflege und Make-up)

Victoria Beckham Beauty von Victoria Beckham (Make-up und Hautpflege)

The Outset von Scarlett Johansson (Hautpflege)

Kora Organics von Miranda Kerr (Hautpflege)

Wyn Beauty von Serena Williams (Hautpflege)

SKKN by Kim von Kim Kardashian (Hautpflege)

Go-To Skincare von Zoë Foster Blake (Hautpflege)

Alterna Haircare von Katie Holmes (Haarpflege)

Sugargoop! von Maria Sharapova (Hautschutz- und Sonnencremes)

Keys Soulcare von Alicia Keys (Hautpflege)

Meaningful Beauty von Cindy Crawford (Hautpflege)

Cosmoss von Kate Moss (Hautpflege und Wellness)

