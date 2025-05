Hailey Bieber hat wohl finanziell ausgesorgt. Bild: keystone

Hailey Bieber verkauft Kosmetik-Firma und ist nun wohl reicher als Justin

Hailey Bieber verkauft ihr Unternehmen Rhode für eine Milliarde Dollar und hat wohl finanziell ausgesorgt. Währenddessen kämpft ihr Mann Justin mit finanziellen Problemen.

Hailey Bieber gründete erst 2022 ihre Beautyunternehmen «Rhode», benannt nach ihrem zweiten Vornamen. Jetzt verkauft sie es für eine Milliarde. Bekannt wurde die Firma von Justin Biebers Frau vor allem über TikTok.

Damit wird Hailey Bieber wahrscheinlich reicher sein, als ihr berühmter Ehemann. Dieser soll zurzeit finanziell eine Krise durchlaufen. Auch gesundheitlich scheint es ihm nicht gut zu gehen. Den Milliardendeal feierten beide auf Social Media.

Hailey Bieber wird Milliardärin

Verkauft hat Hailey Bieber ihre Firma an das Unternehmen e.l.f. Beauty. Es gibt dabei aber Bedingungen.

Nachdem Bieber beim Abschluss des Deals 800 Millionen US-Dollar in bar und in Aktien erhält, gibt es für sie weitere 200 Millionen US-Dollar Prämie, wenn die Firma innerhalb der nächsten drei Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet, schreibt Page Six.

2024 machte «Rhode» einen Umsatz von 212 Millionen US-Dollar.

Hailey Bieber schreibt auf Instagram: «Als ich Rhode 2022 gründete, hatte ich grosse Träume – mein Ziel war immer, Rhode in neue Räume, Orte und Gesichter weltweit zu bringen.»

Bieber soll weiterhin im Unternehmen mitwirken und die Stelle als Chief Creative Officer und Head of Innovation besetzen sowie als strategische Beraterin dem Unternehmen erhalten bleiben.

Ehemann Justin Bieber macht schwierige Phase durch

Während Hailey Bieber karrieretechnisch Höhenflüge macht, läuft es bei ihrem Ehemann Justin Bieber gerade nicht so gut. Seite längerer Zeit gibt es Gerüchte um finanzielle Probleme sowie Drogenkonsum. Laut Page Six soll er die Kosten für seine gecancelte Tour im Jahr 2022 selbst bezahlen müssen.

Sein Ex-Manager Scooter Braun soll ihm damals einen Kredit von etwa acht Millionen US-Dollar gegeben haben.

Ein Sprecher des Sängers dementierte diese Gerüchte. Trotzdem wird wohl Hailey Bieber nun das meiste Geld nachhause bringen. (kek)