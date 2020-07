International

People-News

John Travolta trauert um seine Frau: Kelly Preston stirbt an Brustkrebs



People-News

Kelly Preston mit 57 an Brustkrebs gestorben: John Travolta trauert um seine Frau

John Travolta trauert um seine Ehefrau. Wie US-Medien übereinstimmend berichten, erlag Kelly Preston im Alter von 57 ihrer Brustkrebs-Erkrankung.

«Am Morgen des 12. Juli ist Kelly Preston, geliebte Ehefrau und Mutter, nach einem zweijährigen Kampf gegen den Brustkrebs von uns gegangen», teilt ein Sprecher der Familie dem US-Magazin «People» mit.

Demnach hätte sie ihre Brustkrebserkrankung nie öffentlich gemacht und sich entschieden, ihr Leiden privat zu halten. «Sie war eine freundliche, schöne und liebenswerte Seele, die sich sehr um andere gekümmert hat», heisst es in dem Statement der Familie weiter.

Preston war Schauspielerin, spielte von 1982 bis ins Jahr 2018 in einer Vielzahl an Kinofilmen mit, meist in kleineren Rollen. Seit 1991 war sie mit dem US-Star John Travolta verheiratet. Auf Instagram bestätigt er den Tod seiner Ehefrau und trauert öffentlich: «Kellys Liebe und ihr Leben werden immer in Erinnerung bleiben. Ich werde mir etwas Zeit nehmen, um für meine Kinder, die ihre Mutter verloren haben, da zu sein.»

Sie hatten drei gemeinsame Kinder, eines davon verstarb im Jahr 2009 völlig überraschend. Sie hinterlässt zwei Kinder. Die 20-jährige Ella und den neun Jahre alten Benjamin.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Diese Promi-Frauen haben den Kampf gegen den Krebs gewonnen Brustkrebs-Organisation wirbt mit singenden Busen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter