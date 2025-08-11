klar16°
DE | FR
burger
International
USA

US-Nato-Botschafter deutet Wende bei Trump-Gipfel mit Putin an

epa12177007 U.S. Ambassador to NATO Matthew G. Whitaker visits Adazi Military Base, Latvia, 15 June 2025. Ambassador Matthew Whitaker visited Latvia to discuss preparations for the NATO Summit in The ...
Der US-Botschafter bei der Nato, Matthew Whitaker.Bild: keystone

Selenskyj doch dabei? US-Nato-Botschafter deutet Wende bei Trump-Gipfel mit Putin an

Donald Trump trifft den russischen Diktator Wladimir Putin in Alaska, um über den Ukrainekrieg zu verhandeln. Bislang ist kein Vertreter Kiews eingeladen. Doch das könnte sich noch ändern – wenn Trump Lust darauf hat.
11.08.2025, 04:5511.08.2025, 05:01
Mehr «International»
Ein Artikel von
t-online

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj könnte nach Angaben eines US-Vertreters womöglich doch an dem Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin am Freitag teilnehmen. «Ja, ich denke, dass das sicherlich möglich ist», sagte der US-Botschafter bei der Nato, Matthew Whitaker, am Sonntag im US-Nachrichtensender CNN auf eine entsprechende Frage. Die Entscheidung über eine Teilnahme an dem Treffen im US-Bundesstaat Alaska müsse letztlich von Trump gefällt werden.

epa12290512 US President Donald Trump attends a signing ceremony in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, USA, 08 August 2025. US President Trump said he would host the leaders o ...
Eine Einladung Selenskyjs scheint von den Launen Donald Trumps abzuhängen.Bild: keystone

«Wenn er denkt, es ist das beste Szenario, Selenskyj einzuladen, dann wird er es tun», sagte Whitaker über Trump. Bislang sei dazu aber noch «keine Entscheidung» getroffen worden. Whitaker fügte hinzu:

«Es kann sicherlich keinen Deal geben, mit dem nicht jeder Beteiligte einverstanden ist.»

Das widerspricht Äusserungen von US-Vizepräsident J.D. Vance, der jüngste meinte, dass kaum alle zufrieden mit dem Ausgang des Gipfels sein werden. Stattdessen sei wahrscheinlich, dass weder die Russen noch die Ukrainer mit dem Resultat einer Verhandlungslösung zufrieden sein werden.

Liveticker
Nato-Chef Rutte: Gespräche über ukrainische Gebiete wohl unvermeidbar

Trump und Putin treffen sich am Freitag in Alaska, um über den Ukrainekrieg zu beraten. Befürchtet wird, dass die beiden Präsidenten für die Ukraine nachteilige Vereinbarungen treffen könnten. So hat Trump einen möglichen «Gebietstausch» zwischen Russland und der Ukraine ins Spiel gebracht. Selenskyj hat ausgeschlossen, Gebiete an Russland abzutreten.

Putin hat angeblich «grundsätzlich nichts» dagegen

Die EU und die EU-Staaten fordern, dass sowohl sie selbst als auch die Ukraine an Gesprächen über eine mögliche Friedenslösung beteiligt werden. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte dazu am Sonntag in der ARD:

«Wir können jedenfalls nicht akzeptieren, dass über die Köpfe der Europäer und die Köpfe der Ukrainer hinweg über Territorialfragen zwischen Russland und Amerika gesprochen oder gar entschieden wird.»

Merz forderte auch, dass Selenskyj an dem Gipfel in Alaska «beteiligt» wird.

Die EU-Aussenminister werden am Montag bei einem Online-Sondertreffen über das Thema beraten. «Jedes Abkommen zwischen den USA und Russland muss die Ukraine und die EU einbeziehen, denn es geht um die Sicherheit der Ukraine und ganz Europas», erklärte die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas am Sonntag.

Putin selbst sagte kürzlich, er habe «grundsätzlich nichts» gegen ein Treffen mit Selenskyj. Die «Voraussetzungen» dafür seien derzeit aber noch nicht erfüllt. (t-online/con)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
2
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
3
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
4
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
5
6 Sex-Karten, die dich hoffentlich befriedigt zurücklassen
Meistkommentiert
1
Mit diesem Klub verhandelt ManCitys Jack Grealish +++ ManUnited will Höjlund abgeben
2
Ist eine Welt voller Elend und Leiden im Sinne von Gott?
3
Schweizer Armee zieht Kauf von umstrittener US-Pistole in Betracht – die Sonntagsnews
4
Diese zwei Gebiete soll die Ukraine abtreten – Selenskyj lehnt Vorschlag strikt ab
5
Dieser Philosoph hilft Trump, den perfekten Überwachungsstaat zu schaffen
Meistgeteilt
1
Weil Coltorti «die Energie» verlässt, kommt es zum grössten Goalieflop der Super League
2
Netanjahu will Gaza-Krieg schnell beenden +++ Breite Kritik an Israel im UN-Sicherheitsrat
3
«Kokain ist in der Schweiz heute deutlich stärker und günstiger als je zuvor»
4
Der grösste Trade der Geschichte mit Gretzky macht aus der NHL ein Millionen-Business
5
Eine Hexenjagd im Kalten Krieg
Schweizer Armee zieht Kauf von umstrittener US-Pistole in Betracht – die Sonntagsnews
Die Schweizer Armee will neue umstrittene US-Pistolen für 90 Millionen Franken beschaffen und beim Zollstreit mit den USA hatte der Bundesrat auf Unterstützung einer US-Lobbyfirma verzichtet: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.
Der Bund hat laut «SonntagsBlick» zum einem Krisengipfel mit der Spitze der Schweizer Pharmabranche aufgerufen. Nach den Sommerferien sollen sich Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider, Wirtschaftsminister Guy Parmelin sowie Vertreter von Novartis und Roche treffen, um mögliche Massnahmen zur Rettung der angeschlagenen Branche zu diskutieren. US-Präsident Donald Trump hatte in einem Interview diese Woche mit 250 Prozent auf Pharmaprodukte gedroht. Die beiden Schweizer Pharmakonzerne hatten unter Druck von Trumps «America-First-Strategie» bereits Milliardeninvestitionen in den USA angekündigt. Roche wolle in Amerika zum Nettoexporteur für Pharmaprodukte werden, schrieb die «NZZ am Sonntag». Novartis wolle 100 Prozent seiner wichtigsten Medikamente vollständig in den USA produzieren. Das sei eine «signifikante Steigerung» gegenüber dem heutigen Zustand, schrieb die Firma auf Anfrage der Zeitung.
Zur Story