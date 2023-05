People-News

Österreichische Schauspiellegende Helmut Berger ist tot

Helmut Berger, rechts. Bild: dpa

Der österreichische Schauspieler Helmut Berger («Die Verdammten») ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 78 Jahren in Salzburg, wie seine Agentur mitteilte: «Voller Trauer müssen wir Sie, als Agentur von Schauspiellegende Helmut Berger, über dessen Ableben informieren.»

Helmut Berger Bild: www.imago-images.de

Demnach sei der österreichische Schauspieler am Donnerstag um vier Uhr morgens «friedlich», aber dennoch «unerwartet» in seiner Heimatstadt Salzburg verstorben. Am 29. Mai hätte er seinen 79. Geburtstag gefeiert. «Wir danken für all die vielen Jahre der Freundschaft und Zusammenarbeit!», heisst es in dem Statement weiter.

Helmut Berger fand in den Sechzigerjahren den Weg zur Filmbranche. Er spielte in einer langen Liste an Filmen mit, dazu zählen «Die Verdammten», «Das Bildnis des Dorian Gray», «Der Pate III» oder auch «Rosen von Danzig». Darüber hinaus schaffte er auch den Spruch ins deutsche Trash-TV: 2013 nahm er an der RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» teil.

(aeg/sda/dpa)