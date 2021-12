People-News

Japanische Star-Sängerin Sayaka Kanda ist tot – die Todesumstände geben Rätsel auf

Trauer um die japanische Schauspielerin und Sängerin Sayaka Kanda. Sie starb im Alter von nur 35 Jahren. Die Polizei ermittelt nun bezüglich der Todesumstände.

Sayaka Kanda ist tot. Die japanische Künstlerin, die als Animestar und als Sängerin Erfolge feierte, wurde 35 Jahre alt. Das Multitalent verkörperte die Figur der Anna in der japanischen Synchronfassung des Disneyfilms «Frozen». Zum Zeitpunkt ihres Todes trat sie in dem Musical «My Fair Lady» auf. Laut japanischen Medienberichten wurde Sayaka Kanda in der Nacht zum 18. Dezember bewusstlos vor einem Hotel in Chuo-ku, Sapporo aufgefunden, einige Stunden später starb sie in einem Krankenhaus.

Sie ist «plötzlich gestorben»

Laut der Erklärung auf Sayaka Kandas Website ist die Schauspielerin am vergangenen Wochenende «plötzlich gestorben». In der Nachricht heisst es ausserdem, dass die Ermittlungen zu ihrem Tod noch nicht abgeschlossen sind. Berichten zufolge gehe die Polizei davon aus, dass Sayaka Kanda aus einem Fenster in einem der oberen Stockwerke gestürzt ist. Man untersuche, ob es sich dabei um einen Unfall handelte oder ob sich der Musicalstar das Leben genommen hat.

Ihr letztes Foto auf Instagram hatte Sayaka Kanda Mitte November geteilt. Darauf zeigte sie sich im Kostüm ihrer Rolle im Musical «My Fair Lady». «Eliza, mein Lieblingsoutfit! Ich bin so froh, dass ich es dieses Jahr wieder tragen kann», schrieb sie dazu. Unter den Post bringen nun zahlreiche Fans ihre Trauer zum Ausdruck.

(mbo,t-online )