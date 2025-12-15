People-News

Bushido schreibt Song über seine Ehekrise – Anna-Maria Ferchichi äussert sich

Anna-Maria Ferchichi und Bushido leben derzeit getrennt. Die Ehekrise verarbeitet der Rapper jetzt auf ungewöhnlich emotionale Art und Weise.

Steven Sowa / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Seltene Worte von Rapper Bushido: In einem neuen Song verarbeitet er mit ungewöhnlicher Offenheit seine Eheprobleme. Sowohl Video als auch Text des Werkes sind eindeutig: Die Beziehung zu Ehefrau Anna-Maria Ferchichi ist doch mehr gefährdet, als es zunächst den Anschein hatte.

Bild aus besseren Tagen: Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi beim Besuch einer Party im September. Bild: www.imago-images.de

Die sehr persönlichen Töne in seinem am Freitag veröffentlichten Lied «Du liebst mich nicht» klingen so: «Bitte lass uns reden und aufhören, zu kämpfen. Sag mir, denkst du wirklich dran, das Ganze zu beenden?» Bushido fleht: «Ich bin hier, nimm dir all die Zeit, die du brauchst. Gib uns eine Chance und gib mich nicht auf.»

«Finde es sooooo krass»

Bushido hat das Original von Sabrina Setlur aus dem Jahr 1997 zur Verarbeitung seiner Eheprobleme neu arrangiert. Der Text des 47-Jährigen geht auch an seiner Frau nicht spurlos vorbei. «Finde es sooooo krass, dass Anis gerade diesen Song covern durfte», schreibt sie am Wochenende auf Instagram. «Er hat ihn auf uns umgeschrieben. Während er im Sommer einen Monat in Bangkok war und wir noch in Dubai. Mittlerweile kann ich ihn gut anhören, damals konnte ich es nicht.»

Erst Anfang Dezember hatte sich das Promi-Paar, das sieben gemeinsame Kinder hat, in seinem Podcast «Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi» zu Trennungsgerüchten geäussert. Anfang September habe er das gemeinsame Haus in Dubai verlassen und sei in eine Wohnung gezogen, gab Bushido zu, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi heisst. Trotzdem seien er und Anna-Maria nach wie vor ein Paar.

Seine 44 Jahre alte Ehefrau schrieb auf Instagram: «Unsere Ehe ist in eine schwierige Phase geraten und wir hatten beide das Bedürfnis, etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen.» Er komme oft zum Frühstück und kümmere sich um die Kinder, ab Januar wolle die ganze Familie Bushido auf seiner Tour durch Deutschland begleiten.

«Doch ich hab' nicht gehört»

In den Zeilen des Songs heisst es weiter: «Du hast mich aufgebaut und ich hab' dich zerstört. Hast um Hilfe gerufen, doch ich hab' nicht gehört», singt er und bittet um eine Chance, es wiedergutzumachen.

Was der Rapper angesichts ihrer Probleme fühlt, könnte jene Passage verraten: «Und jetzt steh' ich in 'nem leeren Haus, und du singst: Du liebst mich nicht, du liebst mich einfach nicht.» Dieser Satz mache ihn krank, heisst es an anderer Stelle. Und zum Abschluss: «Hab', damit es jeder hört, für dich hier dieses Lied gemacht. Da, wo so viele scheitern, haben wir's geschafft.»

Gibt es im echten Leben ein Happy End für den Rapper und seine Frau? Anna-Maria Ferchichi liess unlängst in ihrem Podcast durchblicken: «Ich finde trotzdem, wir sind auf einem guten Weg. Und ich hoffe, es ist nach 2014 unsere nächste richtig handfeste Krise, die unsere Ehe jetzt hoffentlich besteht. Ich bin zuversichtlich, weil wir uns lieben und Gott sei Dank in die gleiche Richtung gucken.» Die beiden absolvieren derzeit eine Paartherapie. Eine Therapeutin aus Deutschland begleite die beiden regelmässig per Online-Gespräch.

Verwendete Quellen: