Royal-Experten sicher: Harrys Buch wird die Beziehung zu William für immer zerstören

In wenigen Tagen erscheinen Prinz Harrys Memoiren. Darin soll er vor allem gegen seinen Bruder ausholen. Royal-Experten sehen keine Chance auf eine Versöhnung.

Seit Prinz Harry und Herzogin Meghan Anfang 2020 ihren Rückzug aus dem Dienste der Krone verkündeten und ihren Lebensmittelpunkt in die USA verlegten, gilt das Verhältnis innerhalb der Royal Family als angespannt. Doch schon lange zuvor soll es vor allem zwischen Prinz William und seinem Bruder gebrodelt haben.

In der Dokumentation «Harry und Meghan – eine afrikanische Reise» enthüllte der Jüngere 2019, er und William befänden sich auf «unterschiedlichen Wegen». Und auch in der Netflix-Serie «Harry & Meghan», die im Dezember veröffentlicht wurde, teilte der 38-Jährige immer wieder gegen den Älteren aus. Harry spricht von «institutioneller Manipulation» und klagt an: «Sie logen, um meinen Bruder zu schützen.»

Trotz allem kam es nie zu einem offiziellen Bruch zwischen den beiden – bisher. Harrys neueste Enthüllungen könnten einen endgültigen Keil zwischen ihn und William treiben. Am 10. Januar erscheinen die Memoiren des Royals und schon der Titel lässt erahnen, wer in dem Buch eine Hauptrolle spielen wird: «Spare» bezieht sich auf die in Grossbritannien geläufige Redewendung «the heir and the spare» – «der Erbe und der Ersatz». Eine klare Anspielung auf William, den Thronfolger, und Harry, der für die Öffentlichkeit stets in dessen Schatten stand.

Den Titel für seine Biografie, die in Deutschland und der Schweiz «Reserve» heissen wird, habe der Jüngere selbst gewählt. Damit mache er sich den abfälligen Namen, der ihm ein Leben lang vor allem von der britischen Presse verpasst wurde, endlich zu eigen, schreibt der auf die Königsfamilie spezialisierte Journalist Omid Scobie in seiner Kolumne.

Harry soll in dem Buch scharf gegen William schieSSen. Royal-Experten sind sich sicher: «Spare» wird die Beziehung der beiden für immer zerstören. «Alles wird aufgedeckt», sagte ein Vorableser der «Sunday Times». «Es gibt diese winzigen Details und eine Beschreibung des Kampfes zwischen den Brüdern. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Harry und William sich danach jemals wieder versöhnen können.»

Insgesamt seien die Memoiren «schlimmer, als es die Königsfamilie erwartet», so die Quelle weiter. «Für William ist es besonders hart und auch Kate bekommt eine ziemliche Breitseite ab.» Ein Mitglied der Royal Family komme hingegen besser weg, als vermutet: Harry und Williams Vater Charles.

Ob das von Anfang an so war oder erst mit dessen Ernennung zum König geschah, bleibt fraglich. Eigentlich war Harrys Buch bereits für diesen Herbst angekündigt worden. Medienberichten zufolge wollte der Enkel von Queen Elizabeth II. nach deren Tod am 8. September aber einige Passagen nochmal überarbeiten und abschwächen. Das könnte Charles zugutegekommen sein.