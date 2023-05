People-News

Das war der Grund für Ray Liottas Tod

Hollywood-Legende Ray Liotta starb vor rund einem Jahr «völlig überraschend» im Schlaf. Jetzt sind neue Details zu seiner Todesursache bekanntgeworden.

Ray Liotta Bild: keystone

Sein Tod sorgte für Entsetzen: Vor rund einem Jahr starb «Goodfellas»-Star Ray Liotta «völlig überraschend» im Schlaf. Er wurde 67 Jahre alt. Hier lesen Sie mehr dazu. Jetzt offenbarte ein Obduktionsbericht, woran der Schauspieler offenbar gestorben ist.

Wie das US-amerikanische Nachrichtenmedium «CBS News» unter Berufung auf die Ergebnisse der Obduktion berichtet, sei eine Herz-Kreislauf-Erkrankung die Todesursache gewesen. In und an den Arterienwänden hätten Fette, Cholesterin und weitere Substanzen die Gefässe verstopft. Zudem sei bei Liotta ein Lungenödem festgestellt worden.

Die Obduktion wurde am 26. Mai 2022 um 15.22 Uhr durchgeführt. Basierend auf den körperlichen Anzeichen gehen die Behörden davon aus, dass der Schauspieler rund acht bis zehn Stunden zuvor gestorben sein könnte.

«Goodfellas» brachte den Durchbruch

Zum Zeitpunkt seines Todes hatte sich Liotta in der Dominikanischen Republik aufgehalten. Dort drehte er seinen neuen Film «Dangerous Waters».

Bekannt geworden war er 1990 mit dem Mafia-Epos «Godfellas» von Regisseur Martin Scorsese. Hier spielte er an der Seite von Robert de Niro. Mit Kevin Costner drehte er «Feld der Träume», mit Brad Pitt den Krimi «Killing Them Softly», mit Ryan Gosling das Drama «The Place Beyond the Pines».

Bild: keystone

In einer seiner letzten Rollen war Liotta für Regisseurin Banks für die Thriller-Komödie «Cocaine Bear» vor die Kamera getreten. Der Film über einen Schwarzbär, der nach einer wahren Begebenheit in den 1980er Jahren eine grössere Menge Kokain konsumierte, kam Ende Februar in die US-Kinos, in Deutschland startete der Film im April.

Inzwischen erhielt Liotta zudem einen der berühmten Sterne auf Hollywoods «Walk of Fame». Die Tochter des Schauspielers, Karsen Liotta, nahm für ihren Vater bei der Enthüllung im Februar – neun Monate nach seinem Tod – in Los Angeles teil.

